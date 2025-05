Al Medimex tornano le attività professionali e le scuole di musica: formazione, networking e creatività per il futuro dell’industria musicale

TARANTO - Dal 17 al 21 giugno Taranto torna ad essere il cuore pulsante della musica italiana con il, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds e realizzato in collaborazione con Regione Puglia. Tra i protagonisti di questa edizione non solo grandi nomi della scena live internazionale – come– ma anche i professionisti e i giovani talenti del settore musicale, grazie a un fitto calendario di attività formative, panel, workshop e occasioni di networking.

Debutta il Medimex Music Business Management con 24ORE Business School

Grande novità del 2024 è la prima edizione del Medimex Music Business Management, percorso educational in co-branding con 24ORE Business School, rivolto a laureandi e neolaureati under 30. Dal 19 al 21 giugno l’Università di Taranto ospiterà tre giornate intensive di formazione e orientamento al settore musicale, con interventi di esperti del panorama italiano. In palio anche una borsa di studio per un master post laurea in Music Business Management, oltre a sconti per tutti i partecipanti.

Tra gli ospiti di rilievo: Alberto Salini, Enzo Mazza (FIMI), Valentina Aiuto, Stefano Senardi, Sara Potente (Sony Music). Il programma approfondisce tematiche cruciali come il ruolo delle major e degli indipendenti, la comunicazione musicale, l’editoria e le nuove tecniche di scouting.

Un’agenda fitta per le attività professionali

Dal 19 al 21 giugno si terranno anche numerose attività professionali su temi attuali e strategici per il settore: musica dal vivo, intelligenza artificiale, fondi europei, autoproduzione, musica e audiovisivo, solo per citarne alcuni.

Tra i panel più attesi:

"Utopie Temporanee" , a cura di KeepOn Live e Assomusica, sui festival musicali come luoghi del possibile.

"Economia della musica" con FIMI, Equaly e Note Legali.

"Bad Believers" , che mette in dialogo creatività e fondi europei con esperti del settore culturale e delle istituzioni UE.

"Intelligenza artificiale: bene o male per la musica?", con esponenti di FIMI, SIAE, artisti e giuristi.

Ogni giornata prevede anche sessioni di networking suddivise per genere musicale, per favorire l’incontro tra artisti, operatori e promoter.

Medimex Music Factory: la creatività in primo piano

Torna anche la Medimex Music Factory, quest’anno in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta ad autori, produttori e compositori. Un laboratorio creativo diviso in tre classi:

Production (con tutor come Stabber e Riccardo Scirè),

Topline testi e musica (con artisti come Colella, Galeffi, Nuvola),

Musica per film (con esperti come Andrea Guerra e Federico De Robertis).

Un evento gratuito e accessibile

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Informazioni su modalità di accesso, prenotazioni e dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.medimex.it

Il Medimex è un progetto Puglia Culture nell’ambito di Puglia Sounds, cofinanziato dal POC PUGLIA 2014/2020 e sostenuto da SIAE, con il supporto di Rai Radio come media partner. Un evento che conferma Taranto e la Puglia come hub creativo e formativo per la nuova musica italiana e internazionale.