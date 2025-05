Alberobello si prepara alla 28ª Granfondo Murge: oltre 500 ciclisti da tutta Italia e dall’estero in gara domenica 11 maggio

ALBEROBELLO – È tutto pronto per la, che domenicaanimerà le strade del cuore della Valle d’Itria con oltreprovenienti da tutta Italia e anche da, conferendo all’evento un respiro sempre più

La partenza avverrà dallo spettacolare Largo Martellotta, già in fermento per un’altra attesissima manifestazione: martedì 13 maggio, infatti, sarà sede della partenza della quarta tappa del 108° Giro d’Italia, la prima sul suolo italiano dopo la grande partenza in Albania.

Un percorso unico tra trulli, ulivi e muretti a secco

L’edizione 2025 propone un percorso unico di 116 km, che si snoda tra alcuni dei paesaggi più suggestivi della Puglia. Dalla partenza nel Rione Monti, patrimonio UNESCO con i suoi 1.200 trulli, i ciclisti toccheranno Noci, Putignano, Castellana Grotte, affronteranno la salita del Melograno (4,5 km) e quella dei Leoni a Fasano (2,5 km con pendenze a due cifre), per poi godere della vista sulla “piana degli ulivi” fino a Monopoli e rientrare tra masserie, muretti a secco e le architetture rurali tipiche.

Ospiti d’onore: Bugno e Colbrelli

Ad arricchire l’evento, due ospiti d’eccezione: Gianni Bugno, due volte campione del mondo e vincitore del Giro d’Italia, e Sonny Colbrelli, campione europeo e ultimo italiano a vincere la leggendaria Parigi-Roubaix. È attesa anche la possibile presenza di Andrea Tafi, altro grande nome del ciclismo italiano.

Un evento che anticipa il Giro d’Italia

Largo Martellotta sarà sia punto di partenza che arrivo della granfondo e coinciderà con il teatro della partenza del Giro d’Italia due giorni dopo. Un tratto del percorso sarà in comune, rendendo ancora più forte il legame tra il ciclismo amatoriale e quello professionistico.

Un’opportunità per il territorio

«La Granfondo è un’occasione unica di promozione per il nostro territorio», commenta Saverio Sgobba, Assessore allo Sport del Comune di Alberobello. «Siamo felici che siano proprio i ciclisti amatoriali ad aprire la strada ai professionisti. È un evento con un forte valore sociale, che unisce sport, paesaggio e comunità.»

La voce della ProLoco

Anche la ProLoco di Alberobello, presieduta da Vittorio Ignazzi, sostiene l’iniziativa: «La nostra partecipazione è un gesto concreto per promuovere lo sport sostenibile e valorizzare la storia e le tradizioni del nostro meraviglioso paese.»

Info gara e iscrizioni

Le iscrizioni online chiuderanno giovedì 8 maggio, ma sarà possibile iscriversi sabato 10 maggio presso Casa Alberobello (ore 10–12 e 15–19). Non sarà possibile iscriversi la domenica mattina.

👉 Per iscriversi e consultare regolamento e dettagli: www.granfondoalberobello.it