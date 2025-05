Monopoli, paura in via Conchia: cabina elettrica ENEL in fiamme, blackout in tutto il quartiere

– Attimi di paura ieri sera, intorno alle, in, dove unaha improvvisamente preso fuoco, provocandoe generando unavisibile anche a distanza.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha lavorato fino a mezzanotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono state rese più difficili proprio a causa delle ripetute esplosioni e della scarsa visibilità dovuta al fumo.

Solo dopo l’arrivo e l’intervento dei tecnici ENEL, che hanno disattivato l’alimentazione elettrica, i Vigili del Fuoco sono riusciti a completare l’operazione di spegnimento utilizzando principalmente estintori a CO₂, adatti per incendi elettrici.

L’incendio ha causato un blackout esteso a tutto il quartiere, coinvolgendo anche una farmacia di turno, rimasta al buio per ore. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i disagi sono stati notevoli per residenti e attività commerciali della zona.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici competenti.