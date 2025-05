Alessandra Amoroso torna con il nuovo album “Io non sarei” e annuncia il “Fino a Qui Summer Tour 2025”

Dopo quattro anni di attesa, Alessandra Amoroso è pronta a tornare sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico e un tour estivo che promette emozioni, musica e grandi ospiti. Il prossimo 11 giugno, infatti, prenderà il via da Roma, nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, organizzato da Friends and Partners. Una serata speciale per inaugurare il tour, arricchita dalla presenza di tanti amici artisti che condivideranno il palco con lei.

Ma le novità non finiscono qui: il 13 giugno uscirà “IO NON SAREI” (Epic/Sony Music), nuovo album dell’artista salentina, già disponibile in pre-order nelle versioni CD e vinile al link: bio.to/IONONSAREI. Il disco, prodotto con la direzione artistica di ZEF, si presenta come un viaggio musicale e personale che mostra tutte le sfumature della voce e dell’anima di Alessandra.

“IO NON SAREI” è un album eterogeneo, dove convivono influenze latine, pop e soul, in un percorso che racconta il cambiamento autentico: quello che nasce dall’accettazione della realtà e dal coraggio di guardarsi dentro. Un nuovo inizio che rappresenta anche la prima parte di un progetto più ampio.

Tra i brani in scaletta ci sono:

“Fino a Qui” , presentato al Festival di Sanremo 2024

“Mezzo Rotto” feat. BigMama, hit dell’estate scorsa

“Si mette male” , firmata da Tananai

L’ultimo singolo “Cose stupide”, attualmente in radio, con videoclip firmato da Marco Braia e interpretato da Matilde Gioli, in una danza catartica e liberatoria.

L’estetica del progetto è stata curata da Corrado Grilli, con un concept visivo che esprime appieno il nuovo corso artistico dell’Amoroso.

Le date del “Fino a Qui Summer Tour 2025”:

7 giugno – TERMOLI (CB) – Arena del Mare 42°15° – DATA ZERO

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno – FERRARA – “Ferrara Summer Festival”, Piazza Ariostea

3 luglio – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest”, Teatro Antico

18 luglio – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba

23 luglio – CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

2 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

5 agosto – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

7 agosto – LECCE – “Oversound Music Festival”, Cave del Duca

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Alessandra Amoroso è pronta a regalare un’estate piena di musica, emozioni e incontri: un ritorno attesissimo per un’artista che ha saputo evolversi restando sempre fedele alla propria verità.