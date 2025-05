Ancora bancomat nel mirino: boato nella notte a Barletta, assaltato il Postamat di via Trani

BARLETTA - Un forte boato ha interrotto il silenzio notturno a Barletta. Ennesimo episodio di assalto ai bancomat nella sesta provincia: questa volta, nel mirino dei malviventi è finito il Postamat situato in via Trani.

L'esplosione, avvenuta nella notte, ha causato danni significativi alla struttura dell'ufficio postale. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le prime indagini. Sono in corso i rilievi da parte degli artificieri per accertare la natura dell'esplosivo utilizzato e per mettere in sicurezza l'area circostante.

Al momento, non è ancora stato possibile stabilire con certezza se i malviventi siano riusciti a prelevare denaro dal bancomat e, in caso affermativo, l'ammontare del bottino. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini e ricostruire la dinamica dell'assalto.