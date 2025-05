Trani celebra Mozart con il violinista Ruslan Talas e l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo

TRANI - Ultimo appuntamento di grande prestigio per l'International Strings Festival "Archi del Mediterraneo", organizzato dall'Organizzazione Culturale e Musicale Hermes., alle ore 20.00, l'Auditorium dell'ex conservatorio di San Luigi a Trani si trasformerà in un tempio della musica classica per ospitare un omaggio ai grandi concerti di Wolfgang Amadeus Mozart.

Protagonisti della serata saranno il virtuoso violinista kazako Ruslan Talas e la talentuosa Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, guidata dalla sapiente bacchetta del Maestro Giuseppe Monopoli. L'evento è organizzato dall'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani in collaborazione con la Russian Cello Academy di Anastasia Ushakova.

Il programma della serata prevede l'esecuzione di due capolavori mozartiani: la vibrante Sinfonia n. 40 in sol minore, K. 550 (articolata nei celebri movimenti Molto allegro, Andante, Menuetto e Allegro assai) e l'affascinante Concerto per violino e orchestra n. 4 in re maggiore, K. 218.

Ruslan Talas è un violinista di fama internazionale, vincitore dell'VIII International Tchaikovsky Youth Competition, considerato il concorso più importante al mondo per giovani musicisti. Il suo talento è stato ulteriormente riconosciuto con la laurea al prestigioso e impegnativo Queen Elisabeth Competition 2024. In qualità di solista, si è esibito con orchestre di primissimo piano come la Russian National Orchestra, la State Symphony Svetlanov Orchestra, l'Hanoi Symphony Orchestra e la Beijing Youth Symphony Orchestra. Dopo aver studiato con Irina Bochkova e Graf Mourja e diplomato al Tchaikovsky State Conservatory di Mosca, Talas continua ad affinare la sua tecnica presso la Kronberg Academy con Janine Jansen.

A dirigere l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo sarà il Maestro Giuseppe Monopoli, direttore, musicista e compositore di grande versatilità. La sua esperienza spazia dalla musica barocca alla contemporanea, dal repertorio operistico a quello sinfonico. Tra le sue esibizioni più prestigiose spicca il successo riscosso alla guida della leggendaria Bolshoj Tchaikovsky State Symphony Orchestra di Mosca al X International Tchaikovsky Art Festival del 2024. Il Maestro Monopoli si è esibito ed è stato direttore artistico nei più importanti teatri del mondo, tra cui la Main Hall Cairo Opera House e il Großes Studio in Mozarteum di Salisburgo.

Un'occasione imperdibile per immergersi nella grandezza della musica di Mozart, grazie al talento di solista e orchestra, nella suggestiva cornice dell'Auditorium San Luigi (Piazza Lambert) a Trani.

Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti per il concerto "I grandi concerti mozartiani: il violinista Ruslan Talas e l’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo" del 4 maggio, è possibile consultare il sito dell’Accademia Filarmonica del Mediterraneo o contattare la segreteria tramite l’indirizzo e-mail accademia.filarmonica.med@gmail.com o ai numeri di telefono 3468296657 / 3479640366.