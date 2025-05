Tananai, esce il nuovo singolo ''Bella Madonnina''

Il 28 aprile si è concluso a Parigi il “CALMOCOBRA EUROPEAN TOUR 2025”, il primo tour europeo di Tananai che gli ha permesso di incontrare i fan anche fuori dai confini dell’Italia. Il viaggio live di Tananai non si ferma e l’artista continuerà a calcare i palchi dei principali festival estivi italiani, a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla. Il cantautore sarà presente poi anche a Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, il 5 settembre, Tananai concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.

Il brano” è il racconto, tratto da una storia vera dell’artista, di una notte spensierata in una grande città, dove tutto prende vita e si trasforma, dando la possibilità fino al sorgere del sole di sfuggire alla monotonia della periferia. “BELLA MADONNINA” è una sorta di dialogo che l’artista ha immaginato di avere con la statua simbolo di Milano alla fine di una serata, aspettando l’apertura della metropolitana, come se fosse l’ultima amica rimasta a cui confidarsi.Il 28 aprile si è concluso a Parigi il “CALMOCOBRA EUROPEAN TOUR 2025”, il primo tour europeo di Tananai che gli ha permesso di incontrare i fan anche fuori dai confini dell’Italia. Il viaggio live di Tananai non si ferma e l’artista continuerà a calcare i palchi dei principali festival estivi italiani, a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla. Il cantautore sarà presente poi anche a Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, il 5 settembre, Tananai concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.

A pochi giorni dalla data di apertura del tour estivo, Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Bella Madonnina”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 6 giugno per Eclectic Records Srl/EMI Records Italy (Universal Music Italia).Dopo l’uscita di “ALIBI” a marzo, ballad presente nella colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, Tananai torna alle porte dell’estate con un brano uptempo, scritto e prodotto dall’artista stesso, che ci accompagnerà per tutta la stagione.