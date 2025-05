Anna Tatangelo, online il video del nuovo singolo ''Inferno''

E' online il video di “Inferno”, il nuovo singolo inedito di Anna Tatangelo pubblicato da Artist First.

Nel videoclip, diretto da Filiberto Signorello, Anna ci conduce in un viaggio sensoriale, un'esperienza immersiva in cui l'esplorazione di sé prende vita tra visioni oniriche e simboliche. Ogni dettaglio del corpo, catturato con l'accuratezza delle lenti macro, si trasforma in un frammento di un paesaggio surreale. La figura di Anna, miniaturizzata e sospesa in uno spazio astratto, fluttua tra il mondo tangibile e l'infinito dell'immaginazione, creando un contrasto magico tra realtà e visione. Il risultato è un universo visivo che avvolge lo spettatore in un’atmosfera delicata ma audace, dove l’intimità si fa spazio in modo naturale, priva di filtri e sovrastrutture. Il corpo diventa territorio da scoprire, un luogo profondo e personale che racconta di identità, di desideri e di una connessione intima con l’essenza del sé.

“Inferno” è un tassello del nuovo progetto musicale di Anna, che segna l’inizio di una fase profondamente autentica della sua carriera. E' un viaggio notturno tra desiderio e disillusione, dove il pop si tinge di atmosfere metropolitane e sensuali. Il testo, molto diretto, racconta un’intimità sospesa tra fuoco e distanza, mentre il sound avvolge con ritmi caldi e incalzanti. Una camera d’albergo diventa teatro di un gioco emotivo dove il silenzio pesa più delle parole.

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle – dagli esordi giovanissima a Sanremo fino ai successi in TV, al cinema e alla radio – Anna oggi si libera dalle aspettative esterne per abbracciare la sua identità con consapevolezza e serenità. Un percorso di crescita interiore, segnato da momenti difficili l’ha condotta a una riscoperta profonda della musica, diventata strumento di guarigione e rinascita. Terapia, meditazione e introspezione le hanno permesso di ritrovare la propria voce, più vera che mai.

Insieme al nuovo singolo, Anna ha annunciato anche due concerti evento dal titolo Tatangeles: l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Due appuntamenti speciali per ripercorrere le tappe della sua carriera, rivivere i brani che l’hanno resa iconica e presentare al pubblico le nuove produzioni.