Momenti di paura a Bari: spari in viale Orazio Flacco dopo una lite, un arresto

– Attimi di tensione questa mattina a Bari, in, a pochi passi dal, dove alcunisono stati esplosi al termine di una lite tra cittadini di. L’episodio ha seminato il panico tra i passanti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe degenerata rapidamente, fino a culminare con l'esplosione di diversi colpi, fortunatamente senza gravi conseguenze. I protagonisti dell’alterco avrebbero riportato solo ferite lievi, nonostante la gravità della situazione.

I Carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno fermato e arrestato il presunto responsabile che avrebbe estratto e utilizzato l’arma da fuoco. L’uomo è ora in stato di fermo e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e il movente del gesto.