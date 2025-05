Aperitivo d’Autore: Teresa Ciabatti presenta “Donnaregina” al Palazzo Ducale di Carosino

Un nuovo imperdibile appuntamento con la letteratura d’autore è in arrivo a Carosino., nella suggestiva cornice del, torna, il format ideato dall’associazione culturale Volta la carta che dal 2015 coniuga parole e sapori tra Taranto e provincia.

Protagonista dell’incontro sarà Teresa Ciabatti, tra le voci più riconoscibili della narrativa italiana contemporanea, che presenterà il suo ultimo romanzo “Donnaregina” (Mondadori). L’autrice, penna raffinata del Corriere della Sera, guiderà il pubblico in un viaggio narrativo complesso e potente, tra le pieghe della criminalità napoletana e i tormenti dell’animo umano. Con lei dialogherà Vincenzo Parabita, direttore artistico della rassegna.

“Donnaregina” è un libro che affonda le radici nella realtà, ispirato alla figura di Giuseppe Misso, boss della camorra, ma che si muove su un terreno più ampio, esplorando ambiguità, ferite familiari e il confine sottile tra giusto e sbagliato, tra vittime e carnefici, tra genitori e figli. Un romanzo che interroga e si interroga, senza mai offrire risposte facili.

L’evento prenderà il via alle 19.30, come sempre preceduto da un momento dedicato all’enogastronomia di qualità. A deliziare i palati saranno i piatti del Symposium Cafè accompagnati dai vini delle Tenute Motolese, in un perfetto connubio tra gusto e cultura.

L’ingresso è consentito esclusivamente con ticket, disponibili in prevendita attraverso il circuito Postoriservato al link https://bit.ly/4lzMaT1 e presso i punti vendita autorizzati, fino alle ore 15 del giorno dell’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 380.4385348 o scrivere all’indirizzo mail aperitivodautore@gmail.com.

L’AUTRICE

Teresa Ciabatti, nata a Orbetello e residente a Roma, è autrice di numerosi romanzi, tra cui Adelmo, torna da me (Einaudi Stile Libero), da cui è stato tratto il film L’estate del mio primo bacio, I giorni felici, Il mio paradiso è deserto, Tuttissanti, Matrigna, La più amata (finalista al Premio Strega 2017), Sembrava bellezza e, da aprile 2025, Donnaregina. I suoi libri sono tradotti in diverse lingue e collabora stabilmente con Corriere della Sera, Sette e La Lettura.

Una serata all’insegna della cultura, della riflessione e della convivialità attende lettori e appassionati nel cuore della provincia jonica.