Ciclista investito sulla provinciale 57 tra Torre a Mare e Noicattaro: strada chiusa al traffico

Un ciclista è stato investito questa mattina lungo la, l’arteria che collega, nel Barese. Ancora, soccorso tempestivamente dagli operatori del, giunti sul posto con un’ambulanza.

L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della provinciale, da tempo al centro delle polemiche per la sua pericolosità e per l’assenza di adeguate misure di sicurezza. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, causando disagi alla circolazione. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale e i tecnici della Città Metropolitana di Bari per valutare eventuali provvedimenti.

L’incidente riaccende i riflettori sulla necessità di interventi urgenti sulla SP57, già segnalata da cittadini e comitati locali per la scarsa illuminazione, l’assenza di piste ciclabili e le condizioni precarie del manto stradale.