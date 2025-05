Levante For 2024: Bari si prepara a due giorni di Comics, Cosplay, Games e divertimento

Tutto pronto per la terza edizione di Levante For, l’appuntamento più atteso nel Sud Italia per gli amanti di fumetti, manga, giochi da tavolo, videogame e cosplay, che si terrà il 24 e 25 maggio negli spazi della Fiera del Levante di Bari. Un evento in continua crescita che promette un weekend ricco di emozioni, spettacoli e ospiti d’eccezione.

Organizzato da Nuova Fiera del Levante, Levante For si conferma tra le principali fiere italiane a pagamento nel settore dell’intrattenimento pop, dietro solo a colossi come Lucca Comics & Games e Napoli Comicon. I numeri parlano chiaro: oltre 50.000 presenze in due edizioni, 100 stand, 40.000 mq di esposizione, milioni di interazioni online.

“Levante For è ormai un punto di riferimento per il pubblico geek – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante –. Il nostro obiettivo è farne un evento strategico per tutto il Mezzogiorno, una vera piattaforma culturale per appassionati, artisti e professionisti del settore.”

Quattro anime, un’unica grande fiera: Comics, Cosplay, Game e Fun

Il cuore dell’evento sarà il Nuovo Padiglione, che ospiterà artisti, esposizioni e mostre, affiancato da tre palchi dedicati ai talk. Nel Padiglione 19 spazio a influencer e content creator – tra cui Giovanni Muciaccia, Poldo, la Sedia a 2 gambe – e a tante attività interattive: giochi di ruolo, rievocazioni storiche, soft air, pc gaming, arcade. All’esterno, largo all’area enogastronomica e al Main Stage, che ospiterà concerti e contest nazionali.

Ospiti di rilievo e contenuti esclusivi

Per l’area fumetti, confermata la presenza di autori come Davide Fabbri, Vincenzo “Viska” Federici, Alice Rovai, Florinda Zanetti, e del team dietro le carte di Lorcana, il popolare gioco Disney firmato Ravensburger.

Il mondo cosplay sarà animato da sfilate, contest fotografici e la tappa della Superstar Cosplay League, con una giuria stellare che comprende Jannet Cosplay, Kicka Cosplay e Miikhy Deafening.

Grande spazio anche ai videogame, con aree dedicate ai cabinati arcade, videogiochi indie, e una speciale Area Nintendo. Per i più piccoli e le famiglie, laboratori Lego con Pugliabrick, giochi da tavolo e Dungeons & Dragons.

Musica, spettacolo e cultura pop

Tra i nomi più attesi, la regina delle sigle cartoon Cristina D’Avena e i concerti de Le Stelle di Hokuto. Sul palco anche Chef Hiro, Kurolily, Cristo, Ckibe, e il divulgatore scientifico Luca Romano, noto come “L’Avvocato dell’Atomo”. Presenti anche i doppiatori Chiara e Mattia Fabiano, voci italiane di Stranger Things e Mercoledì.

Tra le novità, il campionato Kpop Dance Fight Fest, la Mostra Concorso di modellismo statico con GMA e CMB, e un’asta di beneficenza in favore dell’Ospedale Oncologico di Bari promossa dal Gruppo Modellismo Apulia.

Levante For si conferma un evento da non perdere per tutti gli appassionati del mondo geek. L’appuntamento è per il 24 e 25 maggio alla Fiera del Levante di Bari.