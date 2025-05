"Archivio Vivente. Il Canto di Cecilia": omaggio a Cecilia Mangini a Mola di Bari

MOLA DI BARIUn evento speciale per celebrare l’eredità della regista Cecilia Mangini, pioniera del documentario italiano e figura fondamentale nel panorama cinematografico del Novecento. L’appuntamento, intitolato “Archivio Vivente. Il Canto di Cecilia”, si terrà sabato 10 maggio 2025 alle ore 20 presso la Sala Conferenze di Palazzo Roberti, in Piazza XX Settembre, a Mola di Bari. L’ingresso è libero.

L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Camera a Sud con il patrocinio del Comune di Mola di Bari e in collaborazione con la Cineteca di Bologna, è un’anteprima della rassegna Ignoti alla Città 2025. L’evento vuole rendere omaggio a Cecilia Mangini (Mola di Bari, 1927 – Roma, 2021), la prima donna a realizzare documentari in Italia nel secondo dopoguerra, un’intellettuale che ha dedicato la sua vita a raccontare la realtà sociale del Paese, con uno sguardo profondo, appassionato e sempre critico.

Mangini ha dato voce ai marginalizzati: donne, lavoratori, anziani, migranti, contadini e giovani delle periferie. Il suo impegno civile e la sua visione del cinema come strumento di cambiamento sociale, di memoria attiva e di trasformazione collettiva sono i fondamenti del suo percorso artistico. Collaboratrice di Pier Paolo Pasolini, Lino Del Fra e di altri protagonisti della cultura del Novecento, Mangini ha creato un cinema che ha segnato e continua a influenzare la storia del documentario.

L’evento del 10 maggio sarà un incontro pubblico che mira a far conoscere meglio l’opera di Cecilia Mangini e il suo impegno, ma anche ad avvicinare la comunità al suo archivio, non solo come un deposito del passato, ma come un “archivio vivente”, uno strumento attivo per la cultura e per la cittadinanza critica.

Gli Ospiti dell'Evento:

Michela Zegna , curatrice del Fondo Cecilia Mangini e Lino Del Fra presso la Cineteca di Bologna. Zegna presenterà alcuni documenti e materiali audiovisivi provenienti dall’archivio Mangini, evidenziando la rilevanza storica, politica e artistica del suo lavoro. Con esperienza nella valorizzazione e digitalizzazione di archivi storici, Zegna ha curato anche altri progetti di grande importanza, come quelli dedicati a Charlie Chaplin e Vittorio De Sica.

Lorenzo Pallini , videomaker, fotografo e regista, cofondatore dell’associazione Marmorata169. Pallini si occuperà di riflettere sul concetto di “archivio vivente” e sull’importanza di raccontare oggi attraverso gli strumenti audiovisivi. Autore del documentario Franco Fortini – Memorie per dopodomani, Pallini ha curato rassegne dedicate alla memoria e alla trasformazione urbana.

Gianluca Sciannameo, giornalista e producer, modererà l’incontro. Con oltre vent’anni di esperienza nello studio e nella promozione del patrimonio documentaristico italiano, Sciannameo ha pubblicato diverse monografie, tra cui “Con ostinata passione. Il cinema documentario di Cecilia Mangini”, dedicato all’opera della regista molese.

La Mostra: "Essere Donne. Il Canto di Cecilia"

In parallelo all’incontro, sarà possibile visitare dal 9 all’11 maggio, sempre presso il Palazzo Roberti, la mostra “Essere Donne. Il Canto di Cecilia”, ideata dalla cooperativa Camera a Sud e progettata dalla grafica Roberta Cagnetta. La mostra è un percorso espositivo composto da dodici manifesti originali che reinterpretano i temi centrali nell’opera di Mangini: l’emancipazione femminile, il diritto allo sguardo, la forza dell’impegno civile. Attraverso il linguaggio visivo, la mostra restituisce la potenza narrativa e politica del cinema di Cecilia Mangini, invitando a una riflessione sull’attualità dei suoi temi.

L’incontro e la mostra rappresentano un’importante occasione per riscoprire l’opera di Cecilia Mangini, la sua visione cinematografica e il suo impegno sociale, offrendo una prospettiva sulla cultura del passato che si intreccia con il presente, invitando la comunità a riflettere su temi di memoria, partecipazione e cambiamento.

