MIA, omaggio a Mia Martini al teatro Van Westerhout di Mola di Bari

Info e prenotazioni: Like a Jazz 333.9571734

Botteghino presso il Teatro Van Westerhout solo nei giorni di spettacolo a partire da un'ora prima del sipario.

Nel trentennale dalla scomparsa di Mia Martini, l’Associazione Culturale Like a Jazz chiude la stagione teatrale Voglia di Teatro con MIA, concerto-spettacolo che andrà in scena al teatro Van Westerhout di Mola di Bari, domenica 11 maggio alle 20.00.Sarà un viaggio emozionante tra musica, parole e immagini per ricordare l’artista. Protagonista della serata Lisa Angelillo, attrice e cantante, che interpreterà alcuni tra i brani più celebri della cantautrice insieme ad una formazione di musicisti di grande talento: Paolo Daniele (armonica cromatica e pianoforte), Leo Gadaleta (violino e ashbory bass) e Mattia Catalano (chitarra e basso).Partecipazione straordinaria di Mario Rosini, musicista e cantante di fama internazionale, che ebbe l’onore di accompagnare Mia Martini nel 1995 in uno dei suoi ultimi tour. La sua voce contribuirà a dar vita ad un omaggio autentico e carico di emozione, capace di far rivivere la straordinaria intensità della musica di Mia Martini.L’evento rientra nella rassegna Voglia di Teatro, con il patrocinio del Comune di Mola di Bari. Main sponsor: Autoclub Group e Puglia in Bocca. Media partner: Radio Mi Piaci.Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari