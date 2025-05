Assalto armato tra Bitonto e Terlizzi: portavalori crivellato da colpi di kalashnikov, mezzi in fiamme per coprire la fuga

È accaduto tutto in pochi minuti, ma con una violenza inaudita. Intorno alle ore 10:30 di questa mattina, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori lungo la strada provinciale tra, in provincia di Bari. I malviventi hanno aperto il fuoco con, crivellando il mezzo blindato e costringendo le guardie giurate a fermarsi.

Per guadagnarsi la fuga, i banditi hanno dato alle fiamme alcuni veicoli, probabilmente rubati, posti a bloccare l’accesso alla strada e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Una tecnica ormai tristemente nota e già utilizzata in altri colpi simili nella zona.

Le guardie giurate, fortunatamente sopravvissute all’assalto, sono state soccorse sul posto da equipaggi del 118 e trasportate in ospedale. Al momento non risultano feriti gravi, ma l’intervento dei sanitari si è reso necessario per accertamenti e per lo shock subito dai vigilanti.

Non è ancora chiaro se il colpo abbia avuto successo e se i rapinatori siano riusciti a impossessarsi del denaro trasportato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini e i rilievi scientifici. Si cercano testimoni e si stanno già analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto.

Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità violenta che scuote la provincia barese, dove la tecnica dell’assalto al portavalori con armi da guerra e blocchi stradali incendiari si conferma ancora una volta allarmante per modalità e audacia.

Le indagini sono in corso. Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.