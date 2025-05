Attimi di paura a Bari: uomo fugge a tutta velocità trascinando un poliziotto, arrestato

BARI - Ieri pomeriggio a Bari si sono vissuti momenti di grande tensione quando un uomo del posto ha messo in pericolo la vita di un agente della Polizia di Stato durante un tentativo di fuga.

L’uomo, fermato dagli agenti per un controllo, ha finto di fermarsi all’alt e di sottoporsi alle verifiche. In realtà, appena gli agenti si sono avvicinati, ha ripreso la marcia a folle velocità trascinando con sé un poliziotto per circa venti metri, sbalzandolo dall’auto.

Immediatamente è scattata la caccia all’uomo, che è stato successivamente individuato e arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’agente coinvolto nell’incidente ha riportato ferite giudicate guaribili in due settimane.