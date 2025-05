Volo cancellato Milano-Brindisi: EasyJet condannata al risarcimento. ItaliaRimborso ottiene una nuova vittoria per i passeggeri

ROMA - Un nuovo importante successo pernella difesa dei diritti dei viaggiatori aerei. Ilha infatti condannatoal pagamento dia favore di un passeggero che ha subito la, in programma ilda

La cancellazione ha costretto il viaggiatore a sostenere spese aggiuntive per proseguire il proprio viaggio e per il pernottamento, costi poi riconosciuti come danni patrimoniali risarcibili dalla compagnia aerea.

Il passeggero si è affidato a ItaliaRimborso, realtà leader in Italia nell’ambito dell’assistenza legale gratuita per i passeggeri aerei, che ha curato l’intero iter giudiziario con esito positivo.

«Siamo soddisfatti della decisione del Giudice di Brindisi – commentano da ItaliaRimborso – che ha confermato la fondatezza delle nostre richieste. Continuiamo a lavorare con determinazione per ottenere giustizia per tutti i viaggiatori danneggiati da disservizi aerei».

La sentenza rappresenta l’ennesimo risultato ottenuto da ItaliaRimborso, a conferma dell’efficacia del suo operato nel far valere i diritti dei passeggeri contro disservizi come ritardi, cancellazioni e smarrimenti di bagagli.

Come ottenere il risarcimento

ItaliaRimborso invita tutti i passeggeri che abbiano subito cancellazioni, ritardi prolungati o perdita di coincidenze a verificare gratuitamente la possibilità di ottenere un risarcimento collegandosi al sito ufficiale:

Una tutela efficace e accessibile che continua a dare voce a chi viaggia e pretende il rispetto dei propri diritti.