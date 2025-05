Audiovisivo e digitale: la 3H del “Nervi-Galilei” protagonista di un PCTO tra creatività e tecnologia

ALTAMURA – Si è concluso con successo il percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che ha visto protagonista la classe 3H dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Nervi-Galilei” di Altamura, impegnata dal 16 gennaio al 4 maggio 2025 in un’esperienza formativa all’avanguardia, dedicata interamente alla produzione audiovisiva e digitale.

Il progetto, della durata complessiva di 30 ore, è stato promosso e coordinato dal presidente Vincenzo Pallotta dell’associazione A.Ma.R.A.M Aps, realtà attiva da anni nella promozione culturale e sociale sul territorio. Coinvolti nel percorso 15 studenti, suddivisi in tre sottogruppi operativi, ciascuno con ruoli distinti nella realizzazione di prodotti multimediali originali.

🎬 Tecnologia e creatività in campo

Durante il laboratorio, gli studenti hanno avuto accesso a strumentazione professionale – videocamere, microfoni, software – per cimentarsi in tutte le fasi del processo audiovisivo: dall’ideazione alla post-produzione. Tra i principali strumenti utilizzati:

Adobe Premiere Pro per il montaggio video,

Adobe Audition per la gestione dell’audio,

OBS Studio per la registrazione e lo streaming.

Un approccio pratico e collaborativo ha permesso agli studenti di vivere un'esperienza immersiva, mettendo in gioco competenze tecniche e creative.

💡 Una palestra di competenze per il futuro

Il percorso si è rivelato una preziosa occasione per sviluppare soft skills come il lavoro in team, il problem solving, la comunicazione efficace e la gestione del tempo – competenze fondamentali non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella vita quotidiana.

Il momento culminante è stato rappresentato dalla presentazione pubblica dei progetti finali, ideati e realizzati interamente dagli studenti. I video e contenuti digitali prodotti hanno testimoniato l’entusiasmo, la professionalità e l’impegno con cui i ragazzi hanno affrontato ogni fase del percorso.

🎓 Orientamento e cittadinanza digitale

Il PCTO si è confermato così non solo come un’opportunità di orientamento verso le professioni digitali, ma anche come uno strumento educativo per una cittadinanza attiva e consapevole, capace di valorizzare le nuove tecnologie in modo critico e responsabile.

Grazie alla sinergia tra scuola, associazione e studenti, il progetto ha offerto un modello virtuoso di formazione, capace di avvicinare i giovani ai linguaggi del futuro.