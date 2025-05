“Back Together Again” è il nuovo singolo di Sarah Jane Morris e Mario Biondi

E' disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Back Together Again”, il nuovo singolo di Sarah Jane Morris and Mario Biondi per Irma Records.

Alla base di questa collaborazione l’amicizia tra i due Artisti unita dal desiderio di rendere omaggio a Roberta Flack. L'idea, proposta da Sarah Jane, di reinterpretare "Back Together Again" è nata alcuni mesi prima della scomparsa della celebre cantante americana. Il brano originale, pubblicato nel 1980 nell'album "Roberta Flack Featuring Donny Hathaway", includeva la partecipazione postuma di Donny Hathaway, scomparso nel 1979.

Mario Biondi ha accettato con entusiasmo la proposta, e data la forte componente dance del brano musicale l'etichetta IRMA Records ha pensato di affidare la produzione a Micky More & Andy Tee, uno dei team di produzione Soulful Disco House più importanti della scena europea contemporanea. Il duo di DJ e produttori di Ancona è da anni ai vertici delle classifiche degli store digitali dance.

Il brano è stato registrato al Kensaltown Recording Studios di Londra, quando Mario in occasione del suo concerto al “London Festival Jazz” dello scorso novembre ha raggiunto Sara Jane in studio in una pausa dei suoi concerti.

Il videoclip backstage che accompagna il brano mostra la grande complicità artistica tra Sarah Jane Morris e Mario Biondi.