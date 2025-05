Lil Busso, in radio il nuovo singolo ''Ho Una Ex A Cui Un Giorno Ho Spezzato Il Cuore”

Dopo le apprezzate collaborazioni con Gli Psicologi e Tredici Pietro, Lil Busso torna con un nuovo capitolo della sua narrazione musicale. Il singolo “Ho Una Ex A Cui Un Giorno Ho Spezzato Il Cuore” conferma la direzione personale dell’artista bolognese, sempre più deciso a fondere rap e pop in una formula unica e riconoscibile.

Come il titolo lascia intuire, il brano è il sequel di “Una Ragazza Un Giorno Mi Ha Spezzato Il Cuore”, traccia cult contenuta nel disco d’esordio di Lil Busso e molto amata dalla sua fanbase. Se nel primo capitolo era lui a subire, stavolta i ruoli si invertono: l’artista racconta con sincerità disarmante un passato in cui è stato lui a ferire, in una riflessione personale che unisce flow leggero e tematiche profonde.

“Ho Una Ex A Cui Un Giorno Ho Spezzato Il Cuore” mette a nudo la parte più fragile e consapevole di Lil Busso, dimostrando come anche la leggerezza possa diventare veicolo di introspezione. Il tutto confezionato in uno stile fresco, diretto e malinconicamente catchy.

Nicola Bussolari, in arte Lil Busso, nasce a Bologna il 18 luglio 1999. La sua passione per la musica esplode a 17 anni, durante un anno trascorso a Los Angeles per conseguire il diploma. In quel periodo, influenzato dall’ondata di rapper come Lil Uzi Vert, Migos, 21 Savage e Lil Yachty, inizia a scrivere e produrre i suoi primi brani.

Tornato in Italia, si afferma presto come una delle voci più autentiche della nuova scena urban. Con uno stile che mescola rap, pop e melodie accattivanti, Lil Busso si distingue per l’approccio sincero e diretto alla scrittura, capace di raccontare il vissuto quotidiano con ironia e delicatezza.

Dopo collaborazioni con alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana, tra cui Tredici Pietro e Gli Psicologi, Lil Busso prosegue il suo percorso con brani sempre più maturi, senza mai perdere l’attitudine fresca che lo contraddistingue.