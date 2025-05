Emiliano a Bitonto per incontrare il mondo agricolo pugliese: “Agricoltura motore di sviluppo, no a impianti fotovoltaici su oliveti”

Il 21 maggio il presidente della Regione Puglia nella sede di Finoliva per un confronto con produttori, cooperative e rappresentanti del settore agricolo. Focus su crisi, Xylella, irrigazione e uso del suolo

BITONTO – Mercoledì 21 maggio alle ore 10, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano incontrerà a Bitonto il mondo agricolo pugliese nella sede di Finoliva Global Service S.p.A. (prima strada Viale Prof. Giuseppe Lazzati), una delle più importanti realtà italiane della filiera olivicola. All’evento parteciperanno tra gli altri Benedetto Fracchiolla, presidente di Finoliva, e Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e di Italia Olivicola.

Agricoltura in primo piano

L’incontro arriva in un momento particolarmente critico per l’agricoltura pugliese, alle prese con una molteplicità di problemi strutturali e congiunturali: dal crollo dei prezzi del grano all’avanzata della Xylella, dai limiti del sistema idrico all’aumento dei costi di produzione, fino alle preoccupazioni per le recenti autorizzazioni a impianti fotovoltaici su terreni agricoli.

“Questo incontro – ha dichiarato Gennaro Sicolo – avviene in un momento delicato per il comparto primario pugliese. Servono risposte immediate su questioni strategiche: prezzi, irrigazione, Xylella, difesa del reddito agricolo e una PAC che riconosca il valore degli agricoltori come custodi della terra e volano per la rinascita delle aree interne”.

Il caso Bitonto: fotovoltaico su oliveti

Sicolo ha annunciato che consegnerà a Emiliano una richiesta formale di stop alle autorizzazioni per impianti fotovoltaici su suoli agricoli produttivi, riferendosi in particolare al caso di 15 ettari di oliveti espiantati a Bitonto per lasciare spazio a un mega impianto.

“Siamo favorevoli alle energie rinnovabili, ma non è accettabile fare scempio di una coltura millenaria come l’olivo. Il fotovoltaico si faccia su terreni marginali, come previsto dai piani regolatori comunali”, ha dichiarato Sicolo.

Finoliva, una rete da 24mila olivicoltori

Finoliva rappresenta una rete sinergica che coinvolge tre regioni (Puglia, Calabria, Sicilia), 21 organizzazioni di produttori, 82 cooperative e frantoi aziendali e 24.000 produttori olivicoli, con un fatturato di circa 60 milioni di euro. La società promuove, valorizza ed esporta olio extravergine di oliva in tutto il mondo.

“Saremo lieti di accogliere il presidente Emiliano – ha affermato Benedetto Fracchiolla –. L’agricoltura non è solo produzione, ma un sistema integrato che unisce ambiente, innovazione, industria, turismo e cultura. Serve unità d’intenti per costruire sviluppo e benessere per tutti i pugliesi”.

L’obiettivo: un’agricoltura pugliese più forte e sostenibile

L’incontro di Bitonto si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto tra istituzioni e mondo agricolo. Obiettivo: rafforzare una visione condivisa per rilanciare un comparto che rappresenta una colonna portante dell’economia pugliese e un presidio territoriale fondamentale per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del paesaggio e la sicurezza alimentare.

L’agenda dei lavori prevede interventi da parte delle principali organizzazioni agricole, rappresentanti del settore olivicolo, cooperative e aziende, per tracciare insieme al presidente Emiliano strategie concrete di rilancio.