Barcellona Inter, Inzaghi: ''“C’è tanta soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara''

Non è una serata come le altre quella di Barcellona ma una notte di spettacolo in cui l'Inter ha messo in campo una partita organizzata, giocata con grandissima qualità e altrettanta grinta. Il gol di Thuram e la doppietta di Dumfries sono le firme nerazzurre del 3-3 del primo atto delle semifinali di Champions League, nella gara che ha segnato la 50ª panchina di Simone Inzaghi nella massima competizione europea -il tecnico nerazzurro diventa così il 7° allenatore italiano a raggiungere questo traguardo-. Le sue parole al termine della sfida dello Stadio Olimpico Lluís Companys.

“C’è tantissima soddisfazione perchè abbiamo fatto una grandissima gara. Ovviamente c'è anche un po’ di rammarico per il doppio vantaggio e il gol annullato che non capisco ma abbiamo la consapevolezza di aver giocato una grande gara con quella che è la squadra più forte la mondo. Il fuorigioco? Questi episodi possono fare la differenza ma comunque questi ragazzi sono stati fantastici, abbiamo messo grandissima qualità e cuore.

Il Barcellona lo si conosce, hanno fatto 150 gol in questa stagione, hanno tanta qualità ma noi abbiamo fatto una partita molto organizzata. Abbiamo provato ad aggiustare qualcosina, dall'altra parte c'era Yamal che è un giocatore che non vedevo da anni. Raddoppiarlo non bastava, poi col passare del tempo è emersa la stanchezza anche per loro e noi abbiamo messo grande qualità. Lautaro? Ha avuto un problemino, veniva da otto partite consecutive, non avevo Thuram e ci stavamo giocando tante sfide importanti, stasera devo fare i complimenti anche a Taremi che è entrato molto bene. Il nostro capitano ha dovuto alzare bandiera bianca, speriamo di non perderlo -per il ritorno- ma ho qualche dubbio. 3-3 l’avevamo fatto anche 3 anni fa quando eravamo venuti qui.

I ragazzi hanno sentito l’abbraccio finale di domenica e hanno messo in campo una grandissima partita. Martedì sarà una finale, chi vince ne farà un’altra, chi perde tornerà a casa. Thuram e Dumfries sono due giocatori importantissimi che ci sono mancati. Thuram si è allenato ieri dopo 15 giorni, credo non avesse ancora tirato in porta prima del gol, ha giocato una grande gara e Dumfries anche. Sono tutti giocatori importanti che con tante partite di alto livello come in questa stagione ci sono mancati. ”