Bari, al via la nuova edizione del Festival teatrale ''Maggio all’infanzia''

BARI - Una giornata ricca di spettacoli, con tanti debutti nazionali in programma a Molfetta, quella di venerdì 16 maggio per la XXVIII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa.





Gli appuntamenti a Molfetta

Il programma di giornata della Vetrina del Maggio, si apre alle ore 9 al Teatro Don Bosco con il debutto nazionale di C’era una volta l’Africa. Un racconto di migrazione, pensato per un pubblico dai 7 agli 11 anni, ispirato alla storia di Bakary Diaby, con la sua scelta di lasciare il villaggio natio per cercare una nuova strada. Alle ore 10 ci spostiamo al Teatro Madonna della Rosa con Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato: Fondazione Sipario Toscana porta per la prima volta in Puglia la narrazione teatrale del viaggio poetico e simbolico che compie un bacio della buonanotte dato da una madre al figlio piccolo. Lo spettacolo è adatto a un pubblico dai 5 anni.

Alle 11.30 è il palcoscenico della Cittadella degli artisti a ospitare un altro debutto nazionale: Fare un fuoco: Luigi D’Elia e Francesco Niccolini, dopo Zanna Bianca, tornano nella natura selvaggia del Grande Nord del mondo con una storia ancora più dura e tesa, ispirato ai “Racconti dello Yukon” di Jack London. La nuova coproduzione Teatri di Bari e Fondazione Sipario Toscana, in collaborazione con Inti, è pensata per un pubblico a partire da 9 anni.

Dal pomeriggio alla serata di venerdì si susseguono poi altri quattro appuntamenti. Al Teatro Don Bosco alle ore 16.30 in scena Anapoda. Un’avventura a testa in giù (da 6 anni); protagoniste due donne dall’aspetto bizzarro che trovano una misteriosa borsa che le trasporterà in un mondo sottosopra. Seguono altri due debutti nazionali sul palco della Cittadella degli artisti: in Giochiamo a fare un mondo di Pace e Lasagne, la Compagnia Teatro Bandito porta in scena due personaggi a cavallo di una bicicletta che arrivano per creare un nuovo mondo (da 4 anni); in Emotus. Un mondo di emozioni Alessandro Nosotti Orsini dialoga con una sfera gigante in una performance che unisce danza e teatro alle 18.30 (da 3 anni). Chiude gli appuntamenti a Molfetta lo spettacolo Non è stata la mano di Dio all’Ospedaletto dei Crociati alle ore 20: un omaggio della Compagnia dei Cipis a don Peppe Diana e alla sua battaglia contro la camorra gli costò la vita.





Lo chapiteau di MagdaClan a Bari

Proseguono poi gli appuntamenti nel piazzale del Teatro Kismet di Bari con il circo contemporaneo di MagdaClan. La compagnia torinese proporrà fino al 25 maggio quattro spettacoli nel suo chapiteau: il viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan Eccezione n.18, il mondo fatto di equilibri instabili e mini pony parlanti di Amore Pony, MagdaCabaret con i numeri pieni di poesia e tecnica sopraffina giocata nelle discipline tipiche del linguaggio della compagnia e l’universo fatto di soli oggetti sferici su cui dovranno rimanere in equilibrio gli acrobati di Balls don’t lie. Il 16 maggio doppia replica per Eccezione n.18 alle ore 18 e 21.

La programmazione nei teatri prevede un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, mentre quelli negli chapiteaux di MagdaClan hanno un costo di 5 euro per Amore Pony e Balls don’t lie e di 7 euro per Eccezione n.18 e MagdaCabaret. Disponibili in prevendita al botteghino dei teatri, all’infopoint nel Parco urbano Baden Powell di Molfetta, nei luoghi degli spettacoli un’ora prima e online sul circuito Vivaticket.com.

Il programma del festival Maggio all’infanzia, con oltre 70 eventi tra Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, è disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, in collaborazione con Puglia Culture e Istituto Culturale Coreano in Italia, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione della Compagnia La luna nel letto e il Teatro Comunale di Ruvo.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani) e TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).