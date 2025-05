Bari, attimi di paura: anziano tenta di scavalcare il balcone, salvato in extremis dalla polizia

– Un drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio a Bari, dove un uomo anziano ha rischiato la vita tentando di scavalcare la ringhiera del balcone della propria abitazione. Momenti di grande apprensione per i residenti e i soccorritori, ma grazie al coraggio e alla prontezza di due agenti della questura cittadina, la tragedia è stata evitata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era salito su una sedia per oltrepassare la ringhiera, esponendosi a un concreto pericolo di caduta. I due agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato inizialmente di raggiungerlo dal balcone sottostante. Contestualmente, sono riusciti a entrare nell’appartamento, dove la moglie dell’uomo cercava disperatamente di convincerlo a desistere dal suo gesto.

L’intervento è stato provvidenziale: i poliziotti sono riusciti ad afferrare l’uomo in tempo, a trarlo in salvo e a metterlo in sicurezza, evitando così il peggio. Una storia che, fortunatamente, si conclude con un lieto fine.

Tuttavia, l’episodio riaccende i riflettori sul disagio psicologico che può colpire le persone anziane, spesso alle prese con solitudine, problemi di salute o situazioni emotive difficili. Una condizione che, se non intercettata e affrontata, può degenerare fino a mettere in pericolo la vita stessa.

Alla luce di quanto accaduto, si rinnova l’appello per una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, della comunità e delle famiglie verso chi vive momenti di fragilità. Il supporto psicologico e sociale, l’ascolto e la vicinanza possono fare la differenza, anche – e soprattutto – nei momenti più bui.