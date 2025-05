Roma, al via l'83^ edizione del Concorso Internazionale per nuove varietà di rose

ROMA - Sabato 17 maggio 2025, alle ore 09:30, prende l'avvio l'83^ edizione del Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose. Premio Roma.Il Premio, istituito nel 1933, viene definito come uno degli appuntamenti di maggior prestigio nazionale e internazionale nella presentazione di nuove varietà «inedite» di rose, destinate al commercio e alla ricerca florovivavistica.La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 18 maggio, dalle ore 18.Il Roseto verrà aperto alla cittadinanza, in di Via di Valle Murcia per assistere alla Premiazione, dalle ore 18.00 del 18 maggio. Sarà così possibile ammirare le rose vincitrici.Alla 83a Edizione del Premio Roma partecipano 85 varietà presentate da 24 Ibridatori provenienti da: Belgio, Danimarca, Eire, Francia, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.CATEGORIE IN GARA:FLORIBUNDE (37 varietà) - Riconoscimenti: Oro, Argento e Bronzo.COPRISUOLO E MINIATURE ( 8 varietà ) - Riconoscimenti: Oro.IBRIDE DI TEA ( 21 varietà ) - Riconoscimenti: Oro, Argento e Bronzo.ARBUSTIVE DA PARCO ( 13 varietà ) - Riconoscimenti: Oro.SARMENTOSE ( 6 varietà ) - Riconoscimenti: Oro.RICONOSCIMENTI SPECIALI (solo primo premio):PREMIO FRAGRANZALA ROSA DEI BAMBINILA ROSA DEI GIARDINIERI DI ROMA CAPITALELA ROSA DEGLI ANZIANILA ROSA DELLA PACE E DELLA SPERANZAProgramma delle giornate:sabato 17 maggio 2025 - dalle ore 09:30 la Giuria Internazionale valuterà le rose in concorso;sabato 17 maggio 2025 il settore concorso rimarrà chiuso per i lavori della Giuria Internazionale;sabato 17 maggio 2025 il settore collezione rimarrà aperto tutto il giorno, salvo cause maggiori;domenica 18 maggio 2025 - il settore concorso è aperto dalle 17:00 in poi;domenica 18 maggio 2025 - il settore collezione rimarrà chiuso tutto il giorno;domenica 18 maggio 2025 - alle ore 18:00 - in via di Valle Murcia (strada roseto) si svolgerà la Premiazione, aperta al pubblico, del Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose.Il Roseto Comunale è sito in Via di Valle Murcia n. 6 - 00153 Roma.Prenotare una visita guidata (solo nei periodi di apertura del Roseto Comunale)- inviare una email a rosetoromacapitale@comune.roma.it oppure:- contattare il Roseto di Roma Capitale al n. telefonico 06.5746810, nelle seguenti fasce orarie:lun - ven h. 9.00 - 12.00Per approfondimenti e per conoscere la storia del Roseto Comunale.