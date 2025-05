"Bari, città bella e di pace": Mons. Satriano invoca San Nicola e benedice i fedeli nel segno di Papa Leone XIV

Durante il tragitto compiuto fra due ali di folla (entusiasta anche per l'elezione del nuovo Papa), l'Arcivescovo di Bari-Bitonto ha chiesto al Santo Patrono del capoluogo pugliese di proteggere Papa Leone XIV nella sua missione di Vicario di Cristo e di successore dell'apostolo Pietro.



"Bari città bella e città di pace". Nel richiamarsi a quel "la Pace sia con tutti voi", quale prima frase pronunciata da Papa Leone XIV, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano ha così preceduto la benedizione ai fedeli accorsi in Piazza del Ferrarese, nella serata di giovedì 8 maggio 2025, per accogliere San Nicola al termine della processione che ha concluso la giornata tradizionalmente riservata alla presenza della sua statua in mare.