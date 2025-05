Bari, vincere a Cittadella per blindare i playoff

Ssc Bari fb

Rilanciato nella corsa playoff in virtù dell'1-0 rifilato al Pisa in una gara passata alle cronache per episodi che nulla hanno a che fare con il calcio e con lo sport in generale, il Bari è ospite del Cittadella. Dalle 20.30 di oggi, per la penultima giornata della Serie B 2024-2025, le due compagini punteranno a vincere per obiettivi diametralmente opposti: il Cittadella per lasciare il penultimo posto di classifica e per poter agganciare la Salernitana impegnata nello scontro diretto con la Sampdoria in zona playout, e il Bari per approdare al sesto posto, sperando nei passi falsi di Catanzaro e Palermo, oltre che dell'inseguitore Cesena. Vincere in Veneto, consentirà ai biancorossi di poter blindare i playoff in vista della gara con il Sudtirol (rinviata il 21 aprile per la morte del Papa) e che verrà recuperata alle 20.30 di martedì 13 maggio 2025 al Druso di Bolzano.