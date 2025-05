Bari, domani l’accensione delle luminarie in piazza del Ferrarese: 72mila luci a LED per accogliere San Nicola

Tutto pronto in piazza del Ferrarese per uno dei momenti più attesi della Festa di San Nicola:, sarà infatti accesa l’imponenteche accoglierà l’arrivo dellain processione, subito dopo lo sbarco al molo San Nicola, previsto per le

L’allestimento, firmato dalla ditta Paulicelli e finanziato dal Comune di Bari con 90.825 euro (+IVA), rientra nell’ambito dell’accordo quadro biennale per luminarie e addobbi dedicati agli eventi di rilievo cittadino.

Il progetto 2025 delle luminarie per San Nicola è un vero colpo d’occhio: oltre 72.000 lampadine LED compongono un prospetto centrale di 15 metri di larghezza per 20 di altezza, con spalliere lunghe 120 metri e alte 11 metri. A rendere l’ingresso in piazza ancora più maestoso, anche le velette d’ingresso, alte 15 metri e larghe 6,60.

“L’accensione delle luminarie in piazza del Ferrarese è un momento iconico della Festa di San Nicola – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – atteso non solo dai baresi, ma anche da tantissimi turisti. Quest’anno abbiamo voluto rafforzare ulteriormente l’impatto visivo e simbolico di questo appuntamento, con un allestimento più ricco e coinvolgente. Una vera e propria festa di luci e colori che rende omaggio al nostro Patrono e valorizza l’identità culturale e spirituale della nostra città”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato la Nuova Fiera del Levante per il contributo ai festeggiamenti, con l’organizzazione di spettacoli pirotecnici che illumineranno il cielo di Bari durante le celebrazioni.

Domani sera, dunque, Bari tornerà a brillare nel nome di San Nicola, tra fede, tradizione e uno spettacolo luminoso tutto da vivere. Vuoi anche un post promozionale per i social?