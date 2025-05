Fiori di Terlizzi per San Nicola: il sindaco Leccese ringrazia per il prezioso dono floreale alla Basilica

– In occasione dei festeggiamenti per San Nicola, patrono di Bari, il sindacoha rivolto un sentitoe aiper il generoso contributo all’allestimento floreale della Basilica del Santo.

I fiori, donati da una delle realtà florovivaistiche più importanti del territorio metropolitano, adornano in questi giorni la Basilica di San Nicola, rendendola ancora più suggestiva per accogliere fedeli e visitatori durante le celebrazioni.

“Si conferma, in tutta la sua bellezza, la collaborazione con il Comune di Terlizzi – ha dichiarato il sindaco Leccese – che anche quest’anno, attraverso la generosità dei suoi florovivaisti, partecipa insieme alla città di Bari ai festeggiamenti per San Nicola. I fiori di Terlizzi, eccellenza e patrimonio della comunità metropolitana di Bari, ancora una volta impreziosiscono la nostra Basilica, offrendo uno spettacolo incantevole a tutti coloro i quali in questi giorni si raccoglieranno in preghiera”.