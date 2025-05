San Nicola si vive “come un barese”: passeggiata esperienziale gratuita con INDI e Mi Mangio Bari

– In occasione della Festa di San Nicola, venerdì, l’app, in collaborazione condi Mi Mangio Bari – nota per il suo racconto gastronomico e culturale del territorio – organizza unatra i vicoli di

Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera autentica della festa patronale attraverso gli occhi (e il palato) di un vero barese: panini con il polpo, luci e suoni, i profumi delle bancarelle, e soprattutto l’energia di una città che in quei giorni si accende di tradizione, fede e convivialità.

“Vogliamo offrire un momento informale e autentico – spiegano gli organizzatori – pensato per chi è curioso, per chi non sa con chi andare, per chi ha voglia di conoscere nuove persone e sentirsi parte di una comunità viva e accogliente”.

L’iniziativa nasce dalla visione di INDI: valorizzare i territori partendo dalle persone. Bari è un concentrato di energia, storia e cultura popolare, e questa esperienza rappresenta un modo semplice e coinvolgente per connettersi con la città, attraverso chi la vive ogni giorno.

📍Meeting point: Largo Adua 5, Bari – ore 19.00

🎟️ Per partecipare è sufficiente lasciare i propri dati sul form disponibile oppure scaricare l’app INDI e cercare il profilo Donatella Nitri.

Un invito aperto a tutti: turisti, curiosi, cittadini. Perché San Nicola non è solo una festa, è un modo di sentire.