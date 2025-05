Bari, educazione alimentare alla Scuola Allievi GdF: i giovani incontrano il coach Rocco Berloco

BARI - "La salute parte dall’alimentazione": è questo il messaggio chiave che ha guidato l’incontro svoltosi venerdì 9 maggio presso l’auditorium della Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari. Protagonista dell’iniziativa, promossa da Avis Comunale Bari, è stato il dottor Rocco Berloco, coach alimentare, che ha proposto ai giovani un approccio innovativo e integrato alla nutrizione.

L’intervento del dottor Berloco ha posto al centro dell’attenzione la costruzione di una relazione sana con il cibo, superando l’idea di dieta come rinuncia. Il coaching, in questo contesto, si è rivelato uno strumento prezioso per accompagnare il cambiamento, lavorare su blocchi interiori e sviluppare abitudini sostenibili. Con esempi concreti e riflessioni pratiche, gli allievi sono stati invitati a riconsiderare il proprio modo di nutrirsi, imparando ad ascoltare il corpo e i suoi bisogni autentici.

Un tema centrale dell’incontro è stato il ruolo dell’intestino, oggi sempre più riconosciuto come “secondo cervello” per la sua influenza sull’equilibrio psicologico e sul sistema immunitario. Il microbiota intestinale, un ecosistema complesso e affascinante, è stato descritto come un protagonista silenzioso ma fondamentale del nostro benessere.

Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, Berloco ha spiegato come il microbiota interagisca costantemente con il corpo e la mente, sottolineando l’importanza di uno stile alimentare che ne favorisca l’equilibrio. L’incontro ha offerto così ai ragazzi strumenti pratici e scientifici per prendersi cura di sé, partendo da ciò che mettiamo ogni giorno nel piatto.