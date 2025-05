Il Servizio “Pronto Farmaco” anche a Santeramo: per anziani e disabili i farmaci arrivano a casa

Si può prenotare chiamando il numero 0805848357 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00

Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: agft.farmacia.altamura@asl.bari.it

E’ necessario indicare nell’oggetto “Richiesta consegna a domicilio”, allegando copia della prescrizione e riportando nel corpo della mail i dati anagrafici del paziente, indirizzo di consegna e riferimento telefonico.

Il Servizio di consegna viene effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 13:00 alle 16:30

Nel 2024, “Pronto Farmaco” ha registrato circa 14mila consegne a cura delle Farmacie Territoriali di Bari (ex CTO), Monopoli e Altamura e distribuite in modo particolare nella città di Bari (compresi i centri di Modugno e Bitritto), Monopoli, Conversano, Altamura e Gravina. Questa attività di consegna a domicilio, inoltre, si integra con quella di domiciliazione diretta di ausili come stomie, cateteri ad intermittenza, dispositivi e forniture per nutrizione artificiale (sia per nutrizione parenterale sia per quella enterale) e alcune tipologie di microinfusori. Con numeri rilevanti anche in questo caso, dato che nel 2024 per le sole consegne di cateteri e materiali per la nutrizione sono state effettuate oltre 6.400 consegne direttamente a casa dei pazienti.