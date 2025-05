Papa Leone XIV: Messa di inizio Pontificato il 18 Maggio in Piazza San Pietro, attese 250mila persone

Città del Vaticano – Si terrà domenica 18 maggio alle ore 10 in Piazza San Pietro la solenne Messa per l’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV. Lo ha annunciato la Prefettura della Casa Pontificia. L’evento segna l’inizio ufficiale del ministero petrino del nuovo Pontefice, eletto nei giorni scorsi al termine del Conclave.

La prima Udienza Generale del nuovo Papa è in programma per mercoledì 21 maggio.

Per garantire la sicurezza dell’imponente cerimonia, sono stati mobilitati oltre 5mila appartenenti alle forze dell’ordine. Il dispositivo di sicurezza prevede un ampio impiego di personale specializzato, tra cui unità per le scorte, tiratori scelti, sommozzatori, copertura aerea fornita dall’Aeronautica Militare e attività di contrasto ai droni. "Si tratta di un impegno straordinario che coinvolgerà tutte le componenti operative dello Stato", ha dichiarato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Le autorità si attendono una partecipazione di circa 250mila persone.

Nel frattempo, questa mattina Papa Leone XIV ha celebrato la Messa con i cardinali elettori nella Cappella Sistina. Durante l’omelia, il Pontefice ha lanciato un forte monito sulla figura di Gesù: "Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere, a questo livello, in un ateismo di fatto".

In un comunicato ufficiale della Sala Stampa Vaticana, è stato inoltre reso noto che Papa Leone XIV ha deciso di confermare provvisoriamente nei rispettivi incarichi i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, inclusi i Segretari e il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, “donec aliter provideatur”.

Un inizio pontificato che si preannuncia ricco di significato e carico di attese.