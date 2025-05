Conversano: Festa delle Ciliegie, arte e spettacolo per un weekend straordinario

– Un fine settimana all’insegna dell’arte, della cultura e delle tradizioni animerà Conversano tra sabato 31 maggio e lunedì 2 giugno. In occasione della, evento simbolo dell’identità agricola e gastronomica del territorio, ilapre eccezionalmente le sue porte fino a mezzanotte per accogliere i visitatori della mostra dedicata a, il maestro olandese dell’arte grafica celebre per le sue illusioni ottiche e composizioni impossibili.

M.C. Escher sotto le stelle

La mostra “M.C. Escher”, ospitata nei suggestivi spazi del castello, sarà visitabile fino alle ore 00.00 nelle giornate di sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno, con ultimo ingresso alle 23.00. In occasione del lungo weekend festivo, dalle 20.00 alle 00.00 è prevista una promozione speciale con biglietto ridotto a 5,00 euro per tutti, acquistabile esclusivamente in loco. Le riduzioni non sono cumulabili.

Un’occasione unica per immergersi nelle visioni affascinanti di Escher, tra geometrie vertiginose e paesaggi onirici, in una cornice notturna carica di suggestione, dove l’arte incontra la storia millenaria della città.

Conversano celebra la “Ferrovia”

Il cuore della festa resta naturalmente la ciliegia “Ferrovia”, regina indiscussa delle campagne pugliesi e protagonista assoluta della manifestazione. La Festa delle Ciliegie, tra stand, musica dal vivo, laboratori e spettacoli, colora il centro storico di Conversano, confermandosi uno degli appuntamenti più amati e partecipati dell’intera regione.

Hervé Tullet, ospite speciale per i più piccoli

A rendere il weekend ancora più speciale, sabato 31 maggio Conversano ospiterà Hervé Tullet, artista e performer francese di fama internazionale, autore di best seller per l’infanzia e noto come il “re dei libri interattivi per bambini”.

L’autore sarà protagonista della mostra-gioco “Scarabocchiarti”, pensata per bambine e bambini di tutte le età, che verrà inaugurata alle 11.30 con una visita in anteprima. Seguirà, alle 17.30 in Piazza XX Settembre, una coinvolgente lettura spettacolo aperta a famiglie, curiosi e piccoli lettori.

Per ulteriori informazioni:

📞 +39 080 4953428

📧 conversanoformazione06@gmail.com

Arte, tradizione, creatività e gusto si fondono così in un unico grande evento, trasformando Conversano in una capitale dell’esperienza culturale e sensoriale, per un ponte del 2 giugno da vivere e ricordare.