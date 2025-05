Bari, scontro tra due moto sul lungomare: due feriti lievi a largo Adua

Paura sul lungomare di Bari nella serata di oggi, dove, non lontano dal centro cittadino. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha provocato il ferimento di entrambi i conducenti.

Fortunatamente le condizioni dei due motociclisti non sono gravi: entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, particolarmente intenso nelle ore serali. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.