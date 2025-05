Internazionali d’Italia, Sinner torna e vince: battuto Navone in due set

Instagram

ROMA – Ritorno con vittoria per Jannik Sinner, che agli Internazionali d’Italia conquista il pass per il terzo turno superando l’argentino Mariano Navone (n.99 ATP) in due set: 6-3, 6-4 il punteggio finale.

Dopo tre mesi lontano dai campi a causa dello stop per il caso Clostebol, il numero uno del mondo è tornato con determinazione e lucidità, mostrando un buon livello di gioco e una tenuta fisica rassicurante. La partita si è decisa in poco più di un’ora e mezza, con Sinner sempre in controllo, solido al servizio e incisivo nei momenti chiave.

“È stato emozionante tornare qui, con questo pubblico,” ha dichiarato a fine match. “Non è stato un periodo facile, ma ora guardo avanti con fiducia.”

Per il tennista altoatesino ora si prospetta un cammino interessante nel torneo di casa, dove il pubblico romano sogna un trionfo azzurro proprio con lui protagonista.