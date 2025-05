Foggia, giornata di sangue sulle strade: 17 feriti in due incidenti, coinvolti anche cinque bambini

FOGGIA - È diil bilancio complessivo di due gravi incidenti stradali avvenuti oggi, sabato 4 maggio, in. Tra i feriti ci sono anche, tutti membri di una famiglia coinvolta nel secondo schianto verificatosi nel pomeriggio.

Il primo incidente si è verificato in mattinata sulla strada statale 272, nel tratto compreso tra San Marco in Lamis e San Severo. Coinvolte due auto: su una viaggiavano sei cittadini stranieri, sull’altra un uomo italiano. Tutti hanno riportato ferite lievi, ad eccezione di un passeggero straniero che è stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Il secondo incidente, ancora più drammatico, è avvenuto nel pomeriggio in via Manfredonia, nella zona industriale alle porte di Cerignola. Due le auto coinvolte: una BMW Serie 2, una monovolume con a bordo sette persone, e una Ford Focus con a bordo tre cittadini rumeni.

A bordo della BMW viaggiava un'intera famiglia composta da padre, madre e cinque figli, di età compresa tra i 4 e i 15 anni. Fortunatamente, la madre e i bambini hanno riportato solo lievi ferite e sono stati trasportati all’ospedale di Cerignola per accertamenti e cure. Dopo le medicazioni, tutti sono stati dimessi.

Più grave la situazione per la donna alla guida della Ford Focus, una cittadina rumena, che ha riportato le ferite più serie ed è stata elitrasportata d'urgenza all’ospedale di Foggia. Con lei viaggiavano un uomo e una giovane donna di 24 anni, anche loro rimasti feriti, ma in condizioni meno gravi.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute diverse ambulanze del 118, oltre alla polizia locale, che ha effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. In entrambi gli incidenti non si sono registrate vittime, ma la giornata si conferma drammatica per la viabilità del Foggiano, con un bilancio pesante in termini di persone coinvolte e ferite.