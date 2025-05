Bari: traffico in tilt per la Festa di San Nicola, scattano le limitazioni

BARI - In vista delle celebrazioni religiose e laiche per la festa patronale di San Nicola, in programma dal 6 al 9 maggio, la Polizia Locale di Bari ha predisposto una serie diper garantire lo svolgimento sicuro e ordinato degli eventi. Le restrizioni, stabilite con apposita ordinanza, entreranno in vigore a partire da

Di seguito il dettaglio delle limitazioni previste:

I. 5 maggio 2025:

DIVIETO DI FERMATA (dalle 00.01 alle 24.00): Piazza della Libertà Strada Palazzo dell’Intendenza (tratto tra vico Prefettura e strada Barone)



II. 6 maggio 2025:

DIVIETO DI FERMATA (dalle 00.01 alle 24.00): Piazza della Libertà

Strada Palazzo dell’Intendenza (tratto tra vico Prefettura e strada Barone) DIVIETO DI TRANSITO (dalle 18.00 alle 22.00, al passaggio della rievocazione dello sbarco e consegna delle ossa di San Nicola): Molo S. Nicola, Lungomare sen. A. Di Crollalanza, Piazzale IV Novembre, Corso Vittorio Emanuele II, Strada S. Benedetto, Strada Roberto il Guiscardo, Via B. Petrone, Piazza Chiurlia, Via Filippo Corridoni, Corte Colagualano, Largo San Sabino, Strada Ronchi, Strada dei Dottula, Piazza Odegitria, Piazza Federico II di Svevia, Via Ruggiero il Normanno, Strada San Vito, Strada Santa Chiara, Chiesa di San Giovanni Crisostomo, Strada Tresca, Strada Dietro Tresca, Via Carmine, Strada San Marco, Piazzetta Sant'Anselmo, Strada S. Totaro, Strada dei Gesuiti, Vico Gesuiti, Strada Palazzo di Città, Via Fragigena, Piazza Mercantile.

III. 7 maggio 2025:

DIVIETO DI FERMATA (dalle 00.01 alle 24.00): Numerose strade e piazze del centro, tra cui Piazza San Nicola, Lungomare Imperatore Augusto, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza della Libertà, Piazza Massari, Corso Cavour (in diversi tratti), Lungomare Nazario Sauro, Piazza Garibaldi e Corso Vittorio Veneto (lato mare). L'elenco completo è consultabile nell'articolo originale. DIVIETO DI TRANSITO (dalle 00.01 alle 24.00): Esteso a gran parte del centro cittadino, incluse Piazza San Nicola, Lungomare Imperatore Augusto (eccetto operatori commerciali autorizzati), Corso Vittorio Emanuele II, Piazza della Libertà, Piazza Massari, Corso Cavour (in diversi tratti), Lungomare Nazario Sauro e Piazza A. Diaz. L'elenco completo è consultabile nell'articolo originale. DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (dalle 17.00 alle 24.00): Esclusivamente per autobus urbani in Piazza Garibaldi (tratto tra largo Nitti Valentini e via Crispi). DIVIETO DI TRANSITO (dalle 17.00 alle 24.00): Via S. Francesco d’Assisi, Piazza Garibaldi (tratto da largo Nitti Valentini a via Bonazzi), Via Carducci (tratto tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi), Via Napoli (tratto tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi). Percorso del Corteo Storico (dalle ore 20.30): Piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola.

IV. 8 maggio 2025:

DIVIETO DI FERMATA (dalle 00.01 alle 24.00): Simile al giorno precedente, con alcune variazioni nei tratti interessati di Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Massari. L'elenco completo è consultabile nell'articolo originale. DIVIETO DI TRANSITO (dalle 00.01 alle 24.00): Analoghe restrizioni al giorno precedente, con alcune specificazioni sui tratti di Corso Vittorio Emanuele II e Corso Vittorio Veneto. L'elenco completo è consultabile nell'articolo originale. Percorsi delle Processioni: Dalle ore 06.45: Piazza S. Nicola, Arco Angioino, Piazzetta 62 Marinai, Via delle Crociate, Strada del Carmine, Via Tancredi, Arco della Neve, Piazza Odegitria, Piazza Federico II di Svevia, Via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele II, Piazzale IV Novembre, Corso Cavour (sino alla fontana monumentale e ritorno), Piazza Eroi del Mare, Lungomare A. Di Crollalanza, Molo S. Nicola.

Piazza S. Nicola, Arco Angioino, Piazzetta 62 Marinai, Via delle Crociate, Strada del Carmine, Via Tancredi, Arco della Neve, Piazza Odegitria, Piazza Federico II di Svevia, Via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele II, Piazzale IV Novembre, Corso Cavour (sino alla fontana monumentale e ritorno), Piazza Eroi del Mare, Lungomare A. Di Crollalanza, Molo S. Nicola. Dalle ore 20.00: Molo S. Nicola, Lungomare A. Di Crollalanza, Piazza Eroi del Mare, Via Fiorese, Corso Cavour (lato attività commerciali), Piazzale IV Novembre, Piazza del Ferrarese.

V. 9 maggio 2025:

DIVIETO DI FERMATA (dalle 00.01 alle 24.00): Restrizioni simili ai giorni precedenti, con alcune modifiche nei tratti di Corso Vittorio Emanuele II e l'aggiunta di Via Dalmazia (tratto tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli). L'elenco completo è consultabile nell'articolo originale. DIVIETO DI TRANSITO (dalle 00.01 alle 24.00): Esteso a Piazza San Nicola, Lungomare Imperatore Augusto e Piazzale IV Novembre ( 16.00 alle 24.00):** Coinvolge Corso Vittorio Emanuele II (tratto tra via Cairoli e piazzale IV Novembre) e numerose altre strade del centro, simili alle restrizioni dei giorni precedenti. L'elenco completo è consultabile nell'articolo originale.

VI. 10 maggio 2025 (dalle ore 17.00):

DIVIETO DI TRANSITO (al passaggio della processione): Piazza del Ferrarese, Piazza Mercantile, Via Fragigena, Strada dei Gesuiti, Strada S. Totaro, Piazzetta Sant’Anselmo, Strada S. Marco, Strada del Carmine, Via Tancredi, Arco della Neve, Piazza dell’Odegitria.

VII. 18 maggio 2025:

DIVIETO DI TRANSITO (dalle ore 16.30, al passaggio della processione): Piazza dell’Odegitria, Arco della Neve, Via Tancredi, Strada del Carmine, Via delle Crociate, Strada S. Luca, Strada S. Chiara, Via Pier l’Eremita, Strada Santa Teresa delle Donne, Piazza san Pietro, Strada Discesa Porto Nuovo, Piazzale C. Colombo, Varco Capitaneria. DIVIETO DI TRANSITO (dalle ore 19.00, al passaggio della processione): Varco Capitaneria, Piazzale C. Colombo, Strada Discesa Porto Nuovo, Piazza san Pietro, Strada Santa Maria del Buonconsiglio, Strada Martinez, Piazzetta 62 Marinai, Arco Angioino, Piazza S. Nicola.

VIII. Divieto di transito per mezzi pesanti:

Dalle ore 08.00 del 7 maggio alle ore 24.00 del 9 maggio: È vietato il transito ai veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno del perimetro delimitato da via B. Regina, via B. Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di Crollalanza, piazza IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, corso sen. De Tullio e corso Vittorio Veneto.

Deroghe: Le limitazioni non si applicano ai mezzi di soccorso, alle Forze dell'ordine, ai mezzi Amiu, ai mezzi per l'installazione e manutenzione dei bagni pubblici.

Trasporto pubblico: Le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano dovranno comunicare i percorsi alternativi. Gli autobus extraurbani STP potranno transitare su Corso Vittorio Veneto e Corso sen. A. De Tullio per la discesa e salita passeggeri in specifici tratti. I mezzi AMTAB potranno percorrere via Piccinni (tratto tra via A. da Bari e largo Nitti Valentini) nei giorni 7, 8 e 9 maggio.

La Polizia Locale invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla segnaletica stradale e a programmare percorsi alternativi per evitare disagi durante i giorni della festa patronale.