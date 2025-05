San Secondo Parmense: donna aggredita dal marito, i figli danno l'allarme. Lui muore in un incidente stradale

– Una drammatica aggressione si è consumata questa mattina a, in provincia di Parma, dove una donna è stata gravemente ferita dal marito con diverse coltellate al collo, avambraccio e torace. La vittima, pur essendo cosciente, versa in gravi condizioni a causa delle

Il drammatico episodio è stato scoperto dai figli della coppia, due bambini di 6 e 8 anni, che, vedendo la madre in fin di vita, sono corsi fuori di casa per chiedere aiuto. "Aiuto, la mamma sta male" sono state le parole dei piccoli che hanno attirato l'attenzione di una vicina, la quale ha subito chiamato i soccorsi. Al loro arrivo, i paramedici hanno trovato la donna in un bagno di sangue e l'hanno immediatamente trasportata all'ospedale per le cure.

Nel frattempo, il marito della donna, Dhahri Abdelhakim, originario della Tunisia, è deceduto in un incidente stradale a poche centinaia di metri dall'abitazione della famiglia. L'incidente è avvenuto sulla provinciale, dove l'auto dell'uomo si è scontrata frontalmente con un furgone. Le condizioni dei due occupanti del mezzo pesante sono gravi, e sono stati trasportati in ospedale.

La Polizia municipale sta indagando sulla dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato il risultato di un gesto estremo da parte dell'uomo, il quale aveva 58 anni. Non si esclude che il drammatico scontro possa essere stato influenzato dal turbolento contesto familiare che si era appena consumato in casa.

La tragedia ha sconvolto l'intera comunità di San Secondo Parmense, una piccola realtà della Bassa Parmense. Mentre la donna è ora sotto stretta osservazione medica, i due bambini che hanno dato l'allarme sono stati affidati a parenti e assistenti sociali.

Il gesto estremo dell'uomo e la violenza familiare che ha scosso questa famiglia pongono nuovamente l'attenzione sulla drammatica questione della violenza domestica. Le forze dell'ordine continueranno a indagare per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, mentre i vicini e la comunità si stringono intorno alla donna e ai suoi figli, sconvolti da quanto accaduto.