Capurso, convegno “Aldo Moro: una prospettiva per l’Europa e per i giovani”

CAPURSO - “Aldo Moro: una prospettiva per l’Europa e per i giovani” è il titolo del Convegno che si svolgerà il 9 maggio, alle ore 18, nella Biblioteca Comunale “D’Addosio” di Capurso, in provincia di Bari, nell’anniversario della tragica morte dello statista pugliese.L’iniziativa è organizzata dal C.E.D.I.C.L.O. (Centro interdipartimentale di ricerca “Studi di diritti e culture prelatine, latine ed orientali”) dell’Università di Bari Aldo Moro, in collaborazione con il Comune di Capurso, e intende approfondire soprattutto lo straordinario rapporto che Moro aveva con i suoi studenti e con i giovani in generale, verso i quali era sempre disponibile all’ascolto.Emblematico è il passaggio di un suo scritto, “Problemi dell’Università”, in cui Moro così scriveva: “Essenziale è che il giovane senta chi insegna all’Università come persona che gli vuol bene, lo comprende, è pronto ad aiutarlo; come uomo che apprezza la sua giovinezza e ripone in essa la sua fiducia; che si senta amato e preso sul serio”.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco e dell’Assessore alla cultura di Capurso, Michele Laricchia e Giovanni Locorotondo, e della Coordinatrice del C.E.D.I.C.L.O., Laura Tafaro, sono previsti gli interventi di Sebastiano Tafaro, Professore Onorario dell’Università di Bari; Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari e già direttore del “Dipartimento per lo studio del Diritto penale, del Diritto processuale penale e della Filosofia del diritto” (in passato “Istituto di Diritto penale”, diretto da Aldo Moro dal 1955); Pino Mariani, avvocato; Michele Indellicato, Professore di Filosofia morale nell’Università di Bari ed autore del volume “L’umanesimo etico-giuridico nel pensiero di Aldo Moro”, edito da Cacucci nella Collana del Dipartimento Jonico di UniBa - collana di cui è condirettore lo stesso Prof. Triggiani - che verrà presentato nell’occasione.A moderare i lavori, il giornalista Vito Mirizzi.Ingresso libero.