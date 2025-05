Bisceglie, arriva la proposta di intitolare il Teatro Garibaldi a Mauro Giuliani

BISCEGLIE (BT) - "Il referente D.I.D IdM. Ezio Spina unitamente al presidente della Fondazione Mauro Giuliani di Bisceglie dott. Nicola Giuliani e al presidente dell'Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia A.T. Antonio Speranza nell'interesse dell'intera Comunità di Bisceglie, attraverso una maggiore promozione del proprio patrimonio infrastrutturale sul versante culturale e il suo più adeguato riconoscimento in ambito territoriale, con la presente nota propongono la redazione e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per costituzione di un comitato per la tutela, promozione e valorizzazione degli artisti biscegliesi e delle loro opere denominato COTAB" si legge in una nota stampa a cura della Fondazione Museo Mauro Giuliani, il presidente Nicola Giuliani, Osservatorio Lucrezia Burgia, il presidente Antonio Speranza, Italia del Meridione, segretario Bisceglie, Niccolò Silvestris DID Idm, Ezio Spina. - "Il referente D.I.D IdM. Ezio Spina unitamente al presidente della Fondazione Mauro Giuliani di Bisceglie dott. Nicola Giuliani e al presidente dell'Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia A.T. Antonio Speranza nell'interesse dell'intera Comunità di Bisceglie, attraverso una maggiore promozione del proprio patrimonio infrastrutturale sul versante culturale e il suo più adeguato riconoscimento in ambito territoriale, con la presente nota propongono la redazione e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per costituzione di un comitato per la tutela, promozione e valorizzazione degli artisti biscegliesi e delle loro opere denominato COTAB" si legge in una nota stampa a cura della Fondazione Museo Mauro Giuliani, il presidente Nicola Giuliani, Osservatorio Lucrezia Burgia, il presidente Antonio Speranza, Italia del Meridione, segretario Bisceglie, Niccolò Silvestris DID Idm, Ezio Spina.





"Per tale precipua finalità prospettano la seguente proposta al Sig. Sindaco, alla Giunta comunale e a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione e al presidente della commissione TOPONOMASTICA: reintestare il teatro Garibaldi e intitolare il medesimo ad un musicista, artista di fama mondiale conosciuto in tutto il mondo per il metodo per chitarra, oltre che compositore e violoncellista. Si tratta di Mauro Giuliani. Non si comprende bene come mai in tutte le città i teatri del periodo 700/900 venivano intestati ad artisti e musicisti locali. Es. Foggia= Giordano, Barletta=Curci, Bari=Piccinni, Taranto= Paisiello. Tutti artisti valenti e che con le loro opere hanno dato pregio e valore alle loro arte ma anche alle loro città e comunità natali. Esempi eclatanti sono Paisiello, che scrisse e musicò l'inno del Regno delle Due Sicilie oppure Giordano con le tante opere tra cui la più famosa è l'Andrea Chenier. Non comprendiamo come mai nello stesso periodo Bisceglie aveva grandi nomi conosciuti in tutto il Regno e anche all'estero. Sicuri di fare cosa gradita a questa Amministrazione rimaniamo in attesa di un Vs. cortese riscontro" si legge ancora nella nota stampa a cura della Fondazione Museo Mauro Giuliani, il presidente Nicola Giuliani, Osservatorio Lucrezia Burgia, il presidente Antonio Speranza, Italia del Meridione, segretario Bisceglie, Niccolò Silvestris DID Idm, Ezio Spina.