Bitonto, operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato: controlli straordinari, arresti e sequestri

BITONTO - Nei giorni scorsi, laha attuato un’intensa attività dinel comune di, predisponendo un dispositivo straordinario di controllo del territorio con servizi die verifiche mirate.

L’operazione si inserisce nel piano strategico elaborato dal Questore di Bari, finalizzato a contrastare i fenomeni di microcriminalità che generano maggiore percezione di insicurezza e allarme sociale tra i cittadini.

Quattro gli obiettivi principali dell’operazione:

Intensificazione dei controlli sul territorio , anche attraverso posti di controllo e di blocco;

Verifica di locali pubblici e aree di aggregazione sociale ;

Applicazione di misure preventive e repressive verso i soggetti attenzionati;

Contrasto alla diffusione e al commercio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha visto l’impiego congiunto di unità del Commissariato di P.S. di Bitonto, della Divisione PAS (Polizia Amministrativa e Sociale) e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”.

Esiti dell’operazione:

142 persone controllate , di cui: 59 con precedenti penali, 2 cittadini stranieri, 4 destinatari di avviso orale;

5 posti di controllo attivati;

6 perquisizioni personali (ai sensi dell’art. 103 DPR 309/90 e art. 4 Legge 152/75);

0,9 grammi di hashish sequestrato ;

1 persona segnalata all’Autorità amministrativa per uso di stupefacenti;

4 infrazioni al Codice della Strada contestate;

2 esercizi pubblici controllati ;

1 ordine di carcerazione eseguito per espiazione pena detentiva;

1 arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Meccatronica abusiva scoperta in un’autorimessa

Durante un controllo amministrativo, gli agenti della Divisione PAS della Questura hanno ispezionato un’autorimessa di Bitonto, dove è stata accertata l’attività abusiva di meccatronica esercitata all’interno di due box.

A seguito della verifica, sono state elevate due sanzioni amministrative da 5.164 euro ciascuna in base all’art. 10, comma 2 della Legge n. 122/1992, con sequestro dell’attrezzatura rinvenuta nei locali.

Un impegno costante per la sicurezza

Questa operazione rientra nelle iniziative costanti messe in campo dalla Polizia di Stato per assicurare un controllo capillare del territorio e rispondere concretamente alle esigenze di legalità espresse dalla cittadinanza. L’impegno congiunto delle diverse articolazioni operative dimostra la determinazione nel rafforzare la sicurezza e tutelare il vivere civile nel comune di Bitonto e in tutta l’area metropolitana di Bari.