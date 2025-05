iTEG svela la Puglia on the road fa tappa a Monopoli: dal 30 maggio al 1° giugno esperienze tra arte, tradizione e gusto

BARI - Il viaggio esperienziale diapproda adal 30 maggio al 1° giugno 2025, trasformando lain un vero e proprio. L’evento offrirà ai visitatori un weekend ricco di, all’insegna della cultura e dell’autenticità.

Esperienze immersive nel cuore della Puglia

Nell’atrio e nelle sale della Biblioteca affacciata su Piazza Garibaldi, viaggiatori e curiosi potranno vivere esperienze uniche e interattive: dalla cartapesta alla ceramica, dalla pasta fatta in casa al pasticciotto, ogni attività è pensata per coinvolgere attivamente i partecipanti.

L’accesso è riservato ai possessori della iTEG Experience Card, un innovativo pass digitale – offerto in numero limitato da We Are in Puglia – che consente la partecipazione a tutte le attività tramite QR code, comprensivo di kit materiali e assistenza multilingua.

«Siamo felici di portare questa esperienza anche a Monopoli, città meravigliosa che ha subito preso a cuore l’iniziativa», dichiara Paola Puzzovio, fondatrice dell’evento con PEevents. «Il nostro Hub esperienziale è una modalità nuova e coinvolgente per far vivere le tradizioni pugliesi da protagonisti, non da semplici spettatori».

Inaugurazione ufficiale

L’inaugurazione è prevista per venerdì 30 maggio alle ore 9 alla presenza delle autorità locali: il Sindaco Angelo Annese, l’Assessora alla Cultura Rosanna Perricci, l’Assessora alle Attività Produttive Antonella Fiume, il Consigliere delegato al Turismo Francesco Alba e il Dirigente Pietro D'Amico.

«Monopoli è da sempre crocevia di culture e saperi», sottolinea il Sindaco Annese. «Offrire esperienze concrete e autentiche legate al nostro territorio è un atto di orgoglio e una visione culturale di ampio respiro».

📌 Laboratori artigianali disponibili:

Cartapesta – crea un souvenir pugliese

Ceramica – lavora l’argilla senza forno

Disegno/Pittura – tecniche base con matita e penna

Tamburello – ritmi e cultura musicale locale

Pietra leccese – scultura e tradizione

Uncinetto – manualità creativa e storia

🍷 Masterclass enogastronomiche:

Olio extravergine d’oliva – conoscere e degustare

Vino – tradizioni e tecniche di assaggio

Birra artigianale – alla scoperta delle produzioni locali

Il casaro della Puglia – arte casearia dal vivo

Il mare in tavola – tradizioni ittiche pugliesi

Cooking Class: pasta fatta in casa

Show Cooking: pasticciotto con degustazione

📲 Prenotazioni

Le attività sono prenotabili online all’indirizzo:

🔗 www.i-teg.it/itegsvelalapugliaontheroad

oppure tramite QR Code disponibile sul sito ufficiale.

Con il patrocinio di:

Puglia Promozione

We Are in Puglia

Comune di Monopoli

Conservatorio Tito Schipa

Laica Salento

Main Partner:

Soccorso Bollette

Podcast Story

The Digital Box

Organizzazione:

PEevents srls

Mqallestimenti srl

Associazione Sweets & Snacks

Un weekend imperdibile tra le meraviglie della Puglia: arte, sapori e cultura si incontrano a Monopoli per far vivere esperienze autentiche e memorabili.

