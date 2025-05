Elezioni amministrative, concluso il primo turno: affluenza stabile, Taranto e Matera verso il ballottaggio

Si sono concluse oggi alle ore 15 le operazioni di voto per il primo turno delle elezioni amministrative, che ha coinvolto 117 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 9 comuni commissariati in Sicilia. Tra questi anche quattro città importanti: Genova, capoluogo di regione, e i capoluoghi di provincia Ravenna, Taranto e Matera.

Secondo le prime proiezioni, il centrosinistra sarebbe in vantaggio a Genova e Ravenna, dove potrebbe ottenere la vittoria al primo turno, evitando il ricorso al ballottaggio. A Taranto e Matera, invece, si profila un secondo turno, con sfide ancora aperte e risultati definitivi attesi nelle prossime ore.

Affluenza stabile

L’affluenza complessiva registrata è in linea con quella della precedente tornata amministrativa, confermando un trend ormai consolidato di partecipazione moderata. I dati ufficiali sull’affluenza finale saranno diffusi nelle prossime ore dal Ministero dell’Interno.

Prossime tappe

Per i comuni dove nessun candidato ha superato la soglia del 50%, si tornerà al voto tra due settimane, per il ballottaggio previsto domenica 9 e lunedì 10 giugno. In attesa dei risultati ufficiali, si intensificano i calcoli e le trattative nei comuni interessati da apparentamenti e alleanze per il secondo turno.

Nel frattempo, occhi puntati su Genova e Ravenna, dove il risultato potrebbe rappresentare un importante segnale politico per il centrosinistra in vista delle sfide elettorali nazionali.