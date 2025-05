Buona la prima per “ArchitettinMurgia”, alla scoperta del Parco Nazionale tra natura, cultura ed architettura

Obiettivo primario quello di scoprire ma soprattutto toccare con mano l’inestimabile patrimonio culturale ed architettonico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Obiettivo secondario quello di vivere una giornata all’insegna della socialità. Entrambi perfettamente raggiunti per gli architetti dell’Ordine della Provincia di Barletta Andria Trani grazie all’iniziativa “ArchitettinMurgia”, una iniziativa promossa dalla Commissione Cultura e Pari Opportunità dell’Ordine e sostenuta dalla Pro Loco “Torre & Pino” di Spinazzola.Prima tappa è stata la scoperta del geosito delle miniere di bauxite un’area di riserva integrale riconosciuta per l’alto valore naturalistico e l’eccezionale interesse biogeografico, testimonianza tangibile della storia geologica del territorio. Poi il bosco di Acquatetta autentico polmone verde della zona, e la Dolina del Cavone, uno spettacolare esempio di carsismo. La giornata si è conclusa con la scoperta del maestoso ponte ferroviario dei 21 archi di Spinazzola, una importante opera di ingegneria e simbolo della connessione tra natura e infrastrutture.La giornata ha rappresentato un’occasione davvero unica per coniugare formazione professionale, valorizzazione del paesaggio e condivisione tra colleghi ricordando come l’architetto debba andare sempre oltre l’aula con la conoscenza del territorio così da poterlo interpretare e valorizzare.«Eventi come questo – dice l’arch. Francesca Onesti Presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell’Ordine degli Architetti BAT - rafforzano il legame tra professionisti e ambiente, stimolando una riflessione più ampia sul ruolo dell’architettura nella tutela e promozione del paesaggio».«Con “ArchitettinMurgia”, l’Ordine BAT rinnova il suo impegno per una professione sempre più consapevole e radicata nella conoscenza del contesto locale, valorizzando al contempo il patrimonio naturale e culturale della nostra terra», ha concluso la vice presidente dell’Ordine l’arch. Marina Dimatteo.