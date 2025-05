Emiliano alla presentazione del libro di Franco Bernabè “La trappola” nella sede di Exprivia a Molfetta

MOLFETTA – Si è tenuta ieri, nell’auditorium della sede dia Molfetta, la presentazione del libro “In trappola. Ascesa e caduta delle democrazie occidentali (e come possiamo evitare la terza guerra mondiale)” di, figura di primo piano nel panorama economico e politico italiano. L’evento ha visto la partecipazione del, protagonista di un intenso confronto con l’autore.

“Exprivia e il cavaliere Favuzzi ci hanno offerto l'opportunità di incontrare Franco Bernabè, che esprime un’esperienza unica nel contesto dell'economia e della politica italiana – ha dichiarato Emiliano –. Ho avuto l'onore di conoscerlo ai tempi del governo Draghi, quando abbiamo lavorato insieme nel tentativo di superare la crisi ex Ilva a Taranto. Oggi abbiamo presentato un suo libro nel quale analizza il declino del mondo occidentale, che Franco attribuisce ai democratici americani, responsabili – secondo lui – di avere eccessivamente agevolato la strada economica della Cina. Ed è stata anche l'occasione per riflettere sul futuro”.

L’incontro è stato introdotto da Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia, e moderato dalla giornalista Maddalena Tulanti. Al centro del dibattito il volume pubblicato da Solferino, in cui Bernabè, intervistato da Paolo Pagliaro, propone una lettura lucida e critica della crisi delle democrazie occidentali. Temi come le guerre in corso, la debolezza dell’Europa, le minacce digitali e lo spostamento degli equilibri globali sono stati al centro dell’analisi, che invita a una riflessione profonda e urgente.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di approfondimento culturale di alto livello, ma anche un’occasione per Molfetta e per la Puglia di dialogare direttamente con uno dei protagonisti della scena economica internazionale, ospitati in una delle aziende leader nel settore dell’innovazione digitale.