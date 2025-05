Cerignola, smantellata banda specializzata nel furto e riciclaggio di auto: 25 arresti

CERIGNOLA - Un duro colpo è stato inferto a una presunta organizzazione criminale radicata nel territorio e attiva nel furto, riciclaggio e ricettazione di automobili. Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica e al termine di una lunga e articolata indagine della Polizia di Stato della Bat, ha disposto una misura cautelare in carcere per 25 persone, tutte originarie di Cerignola.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati sarebbero parte di un’associazione per delinquere strutturata e organizzata, in grado di agire con metodi collaudati per sottrarre veicoli, alterarli e reimmetterli sul mercato illegale. Le accuse formulate a vario titolo comprendono associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio.

L’indagine ha permesso di ricostruire una rete estesa e ben articolata, capace di operare in maniera sistematica, alimentando un florido mercato parallelo basato sulla sottrazione e successiva rivendita di automobili. Un vero e proprio sistema illecito, che secondo gli inquirenti sarebbe stato attivo da anni e che oggi subisce un deciso ridimensionamento grazie all’intervento congiunto della magistratura e delle forze dell’ordine.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso della mattinata presso la sede della Procura di Trani, dove interverranno i rappresentanti delle forze investigative e della magistratura inquirente, per delineare le fasi dell’inchiesta e le responsabilità degli indagati.

Un’azione che segna un importante passo avanti nella lotta al crimine organizzato e alla diffusione dei traffici illeciti legati al settore automobilistico.