Champions League, Inter travolta 5-0 dal PSG: prima storica per i parigini, nerazzurri umiliati a Monaco

MONACO DI BAVIERA – L’cade rovinosamente nella finale die consegna la coppa al, che conquista il trofeo per la prima volta nella sua storia. All’, la squadra didomina in lungo e in largo, imponendosi con un clamoroso, infliggendo ai nerazzurri la peggior sconfitta di sempre in una finale della competizione.

I francesi partono fortissimo e già al 12' sbloccano il match: Doué sfonda a sinistra, pesca Hakimi tutto solo in area – colpevole l'errata salita di Dimarco – e il marocchino, ex della gara, segna ma non esulta. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo: Pacho evita un angolo e lancia il contropiede, ancora Doué calcia, Dimarco devia e spiazza Sommer per il 2-0.

L’Inter non reagisce, e anzi rischia di subire il terzo gol già prima dell’intervallo con un errore clamoroso di Dembélé davanti alla porta. Il 3-0 arriva comunque nella ripresa, ancora con uno scatenato Doué, al termine di un’azione corale avviata da un tacco di Dembélé e rifinita dall’assist di Vitinha.

I nerazzurri scompaiono dal campo e lasciano campo libero alle folate parigine: al 68’ è Kvaratskhelia a calare il poker in contropiede. L’unico tiro in porta dell’Inter arriva solo al 75’ con Thuram, ma è troppo poco. L’umiliazione definitiva si consuma all’87’, quando il classe 2006 Mayulu firma il definitivo 5-0, diventando il marcatore più giovane di sempre in una finale di Champions League.

Per il PSG è il coronamento di un sogno atteso da decenni. Per l’Inter, una notte da incubo e una lezione durissima, destinata a lasciare il segno.