Champions League, primo tempo amaro per l’Inter: a Monaco il PSG è avanti 2-0

MONACO DI BAVIERA – Si mette in salita la sfida per l’Inter nella serata europea di Champions League. Dopo i primi 45 minuti di gioco all’Allianz Arena di Monaco, i nerazzurri sono sottodi Luis Enrique, apparso più cinico e organizzato.

I francesi sbloccano il risultato già nei primi 20 minuti. A firmare il vantaggio è Achraf Hakimi, ex della partita, che approfitta di una disattenzione difensiva e, tutto solo davanti alla porta, trafigge Sommer. Il marocchino, però, non esulta e alza le mani verso il settore nerazzurro, chiedendo scusa ai suoi ex tifosi.

Passano pochi minuti e arriva il raddoppio del PSG con Doué, il cui tiro viene deviato da Dimarco, mettendo fuori causa Sommer. Un gol fortunoso, ma che pesa come un macigno sul morale dell’Inter, apparsa troppo lenta nella reazione.

La squadra di Simone Inzaghi fatica a costruire gioco e rendersi pericolosa, se non su calci piazzati. Le uniche vere occasioni arrivano di testa con Acerbi e soprattutto Thuram, che sfiora il gol su corner. Troppo poco per impensierire Donnarumma e riaprire i giochi.

Nel secondo tempo servirà un’Inter diversa, più aggressiva e convinta, per provare a rimettere in piedi una gara finora dominata dal PSG.