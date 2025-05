Conte in Puglia il 23 maggio per sostenere i candidati M5S

BARI - Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia venerdì 23 maggio per una serie di appuntamenti pubblici in vista delle prossime elezioni amministrative. La visita, che toccherà tre diverse città, ha l’obiettivo di incontrare i cittadini, sostenere i candidati sindaci del M5S e rafforzare la presenza del Movimento sul territorio.

La giornata si aprirà alle ore 12 a Triggiano, in piazza Vittorio Veneto, dove Conte incontrerà i rappresentanti della lista del Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco Giuseppe Toscano. Si tratta di un evento aperto alla cittadinanza, pensato per favorire il confronto diretto con gli elettori.

Seconda tappa del tour sarà Massafra, dove Conte arriverà alle 15.30 in Lungovalle Niccolò Andria 44 per un incontro con il candidato sindaco Giuseppe Losavio e i rappresentanti locali del M5S.

La giornata si concluderà a Taranto, con il comizio di chiusura della campagna elettorale previsto per le 20.30 in piazza della Vittoria, a sostegno della candidata sindaca Annagrazia Angolano. Un momento centrale dell’intera visita, che segna l’ultima spinta del Movimento prima del voto.

“Sarà un’occasione importante per discutere delle sfide che attendono i territori prossimi al voto, del lavoro svolto in questi mesi, e del rinnovamento che vogliamo portare nella politica. Parleremo inoltre di legalità, trasparenza ed etica pubblica, dei prossimi obiettivi da raggiungere insieme alla nostra grande comunità e dei progetti che interessano i cittadini e le imprese,” ha dichiarato Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale del Movimento in Puglia.

Con questo tour, il M5S punta a rafforzare il legame con il territorio e ribadire la propria proposta politica in vista delle imminenti amministrative.